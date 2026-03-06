قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
خدمات سكك حديد مصر لكبار السن وذوي الهمم| تفاصيل
الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية
مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط
حزب الله: نطالب سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود
فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف عليها
إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات دونج فينج ميج 2026 في السعودية

دونج فينج ميج 2026
دونج فينج ميج 2026

تقدم دونج فينج عملاق تصنيع السيارات الصينية، مجموعة كبيرة من الاصدارات داخل السوق السعودي، منها النسخة ميج موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من 74,100 ريال.

أبعاد وتصميم دونج فينج ميج 2026

تعتمد دونج فينج ميج 2025 على هيكل ينتمي إلى عائلة الكروس أوفر المدمجة، مع أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4.65 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.90 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.63 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.77 متر.

ويصل وزن السيارة إلى نحو 1,480 كيلوجرامًا، بينما تأتي السيارة مزودة بعجلات ألمنيوم يتراوح مقاسها بين 19 و20 بوصة بحسب الفئة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED توفر مستوى إضاءة مناسبًا، كما تتوفر بفتحة سقف بانورامية كهربائية.

 دونج فينج ميج 2026

محرك وأداء دونج فينج ميج 2026

تعتمد دونج فينج ميج 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.5 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 204 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، وينتقل العزم إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض يتكون من 7 سرعات.

وبفضل هذه المنظومة الميكانيكية تستطيع السيارة دونج فينج ميج 2026  التسارع من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 8.15 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومترًا في الساعة، أما من حيث معدل استهلاك الوقود فيبلغ نحو 15.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 51 لترًا.

 دونج فينج ميج 2026

تجهيزات دونج فينج ميج 2026

تضم دونج فينج ميج مجموعة من أنظمة الأمان وتقنيات مساعدة السائق وتشمل هذه الأنظمة تقنية التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تحتوي السيارة على نظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى تنبيه حركة المرور الخلفية عند الرجوع للخلف. 

وتدعم السيارة خاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، ويختلف عدد الوسائد الهوائية حسب الفئة، حيث تأتي الفئة القياسية بأربع وسائد هوائية، بينما تحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على 6 وسائد تتضمن وسائد ستائرية جانبية، مع حساسات خلفية ونظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة.

وتضم السيارة أيضًا نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر، كما تتوفر بأنظمة مساعدة للقيادة على المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة تقليدي في الفئة الأساسية ومثبت سرعة متكيف في الفئة الأعلى. 

 دونج فينج ميج 2026

تقدم دونج فينج ميج مجموعة من التجهيزات منها عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف لتسهيل التحكم في الأنظمة المختلفة، ويضم نظام التكييف تحكمًا أوتوماتيكيًا مع فتحات خلفية، كما تتوفر في الفئة الأعلى ميزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

وتضم السيارة لوحة قيادة عبر شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، بينما تعتمد منظومة الترفيه على شاشة مركزية كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وتعمل مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وفيما يتعلق بالمقاعد، يتوفر مقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في الفئة الأعلى تجهيزًا.

أسعار دونج فينج ميج 2025 في السوق السعودية

تقدم السيارة في السعودية بفئتين رئيسيتين تختلفان في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من نحو 74,100 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 79,900 ريال.

دونج فينج ميج 2026 دونج فينج ميج 2026 سيارة دونج فينج ميج 2026 مواصفات دونج فينج ميج 2026 السيارة دونج فينج ميج 2026 سعر دونج فينج ميج 2026 أسعار دونج فينج ميج 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

مسلسل رأس الأفعى

رأس الأفعى الحلقة 16.. الإرهابي يحيى موسى يكشف دعم التنظيم الدولي للجماعة

النجمة درة

مواجهة نارية بين درة وأحمد العوضي في علي كلاي

ليلى تساعد ميرنا جميل في تخطي طلاقها في الحلقتين الاولى من "بابا وماما جيران "

بابا وماما جيران الحلقة الأولى.. جيهان خليل تحتفل مع ميرنا جميل بالطلاق

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد