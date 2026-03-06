أسعار ومواصفات دونج فينج ميج 2026 في السعودية

تقدم دونج فينج عملاق تصنيع السيارات الصينية، مجموعة كبيرة من الاصدارات داخل السوق السعودي، منها النسخة ميج موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من 74,100 ريال.

أبعاد وتصميم دونج فينج ميج 2026

تعتمد دونج فينج ميج 2025 على هيكل ينتمي إلى عائلة الكروس أوفر المدمجة، مع أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4.65 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.90 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.63 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.77 متر.

ويصل وزن السيارة إلى نحو 1,480 كيلوجرامًا، بينما تأتي السيارة مزودة بعجلات ألمنيوم يتراوح مقاسها بين 19 و20 بوصة بحسب الفئة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED توفر مستوى إضاءة مناسبًا، كما تتوفر بفتحة سقف بانورامية كهربائية.

دونج فينج ميج 2026

محرك وأداء دونج فينج ميج 2026

تعتمد دونج فينج ميج 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.5 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 204 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، وينتقل العزم إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض يتكون من 7 سرعات.

وبفضل هذه المنظومة الميكانيكية تستطيع السيارة دونج فينج ميج 2026 التسارع من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 8.15 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومترًا في الساعة، أما من حيث معدل استهلاك الوقود فيبلغ نحو 15.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 51 لترًا.

دونج فينج ميج 2026

تجهيزات دونج فينج ميج 2026

تضم دونج فينج ميج مجموعة من أنظمة الأمان وتقنيات مساعدة السائق وتشمل هذه الأنظمة تقنية التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تحتوي السيارة على نظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى تنبيه حركة المرور الخلفية عند الرجوع للخلف.

وتدعم السيارة خاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، ويختلف عدد الوسائد الهوائية حسب الفئة، حيث تأتي الفئة القياسية بأربع وسائد هوائية، بينما تحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على 6 وسائد تتضمن وسائد ستائرية جانبية، مع حساسات خلفية ونظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة.

وتضم السيارة أيضًا نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر، كما تتوفر بأنظمة مساعدة للقيادة على المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة تقليدي في الفئة الأساسية ومثبت سرعة متكيف في الفئة الأعلى.

دونج فينج ميج 2026

تقدم دونج فينج ميج مجموعة من التجهيزات منها عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف لتسهيل التحكم في الأنظمة المختلفة، ويضم نظام التكييف تحكمًا أوتوماتيكيًا مع فتحات خلفية، كما تتوفر في الفئة الأعلى ميزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

وتضم السيارة لوحة قيادة عبر شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، بينما تعتمد منظومة الترفيه على شاشة مركزية كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وتعمل مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وفيما يتعلق بالمقاعد، يتوفر مقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في الفئة الأعلى تجهيزًا.

أسعار دونج فينج ميج 2025 في السوق السعودية

تقدم السيارة في السعودية بفئتين رئيسيتين تختلفان في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من نحو 74,100 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 79,900 ريال.