ماذا تقدم سيارة دونج فينج 007 الجديدة.. وكم المدى الكلي؟

تواصل دونج فينج تعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرازها الجديد 007 الذي يجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

محرك وأداء دونج فينج 007

السيارة تعتمد على منظومة هجينة REEV حيث يعمل محرك البنزين سعة 1.5 لتر كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، هذا النظام يتيح مدى قيادة طويل يصل إلى 800 كيلومتر عند امتلاء خزان الوقود وشحن البطارية بالكامل.

تعتمد دونج فينج 007 على نظام دفع خلفي وتوفر عدة أنماط قيادة مخصصة بينها الوضع الرياضي ووضع Fight الذي يعزز استجابة السيارة وتسارعها.

دونج فينج 007

وتولد منظومتها الفنية مجتمعة قوة تبلغ 218 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر، بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية فقط.

تصميم دونج فينج 007

تعكس ملامح دونج فينج 007 لغة تصميم حديثة قائمة على البساطة الديناميكية، حيث تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية داخل الهيكل الخارجي لتعزيز المظهر الانسيابي، بينما تعتمد الأبواب بدون إطارات لتمنحها طابعًا رياضيًا.

دونج فينج 007

كما يبرز السقف الزجاجي الممتد من الأمام إلى الخلف ليمنح المقصورة طابعًا عصريًا، فيما تتكامل الإضاءات الأمامية عالية الدقة مع شريط خلفي متصل، بينما تعتمد السيارة على تصميم فاستباك التي يمنحها انسيابية واضحة في نهاية السقف.

تجهيزات ومواصفات دونج فينج 007

تتبنى دونج فينج 007 في هذا الطراز فلسفة جديدة بالاعتماد الكامل على التحكم الرقمي بدلاً من الأزرار التقليدية، المركز الرئيسي للمقصورة شاشة لمسية ضخمة مقاس 15.6 بوصة تعمل كوحدة تحكم رئيسية لكل وظائف السيارة، متصلة بنظام ترفيه متكامل يدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا.

دونج فينج 007

وتضم السيارة نظام ملاحة متطور، ونظام صوتي فاخر يضم 20 سماعة، بالإضافة إلى انظمة أمان مثل التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، مكابح الطوارئ الذاتية، نظام الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة المتكيف، بالإضافة إلى كاميرات بزاوية رؤية تصل إلى 540 درجة. كما يتميز الهيكل بنسبة فولاذ عالي المتانة تبلغ 71.5% ما يعزز قوة التحمل والحماية.