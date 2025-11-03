قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا

هيونداي إليكسيو
هيونداي إليكسيو
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية رسميًا عن نيتها طرح سيارتها الكهربائية الجديدة إليكسيو، في الأسواق الأسترالية خلال العام المقبل؛ بعد نجاحها في السوق الصينية.

وجاء تطوير هذا الطراز، بالتعاون مع BAIC الصينية في خطوة تعكس توجه هيونداي لتوسيع حضورها العالمي في قطاع السيارات الكهربائية، مع احتمالية طرحها في أسواق إضافية لاحقًا.

هيونداي إليكسيو 

أداء هيونداي إليكسيو ومدى السير

تخطط هيونداي لتوفير إليكسيو في 3 نسخ داخل السوق الأسترالية، تشمل فئة الدفع الخلفي بـ “مدى قياسي”، وأخرى بنفس نظام الدفع ولكن بـ “مدى أطول”، إلى جانب الفئة الأعلى تجهيزًا المزودة بنظام دفع رباعي و"مدى ممتد". 

ويتوقع أن يتجاوز مدى السيارة في الأسواق العالمية 500 كيلومتر وفق معايير اختبار WLTP الأوروبية، بينما سجلت في الصين مدى يصل إلى نحو 722 كيلومترًا حسب معايير CLTC، ويأتي ذلك؛ ليمنح إليكسيو مكانة تنافسية قوية ضمن فئة السيارات الكهربائية متوسطة الحجم. 

هيونداي إليكسيو 

وتعتمد السيارة على منصة E-GMP المخصصة للسيارات الكهربائية ضمن مجموعة هيونداي، وهي نفس المنصة التي استخدمتها الشركة في طرازات بارزة مثل أيونيك 5.

تعمل إليكسيو ببطارية ليثيوم أيون بسعة 88.1 كيلوواط ساعة، يمكن شحنها من 30 إلى 80 في المئة من طاقتها خلال نحو 27 دقيقة عبر الشحن السريع، وتقدم فئتا الدفع الخلفي محركًا واحدًا بقوة 160 كيلوواط ما يعادل 215 حصانًا، في حين تصل القوة في فئة الدفع الرباعي إلى 230 كيلوواط ما يعادل 308 أحصنة.

هيونداي إليكسيو 

مقصورة وتجهيزات هيونداي إليكسيو

تحتوي هيونداي إليكسيو على شاشة بانورامية ضخمة بقياس 27 بوصة تمتد على كامل لوحة القيادة، وتدمج بين شاشة العدادات الخاصة بالسائق وشاشة الراكب الأمامي في تصميم موحد، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف.

كما تحتوي السيارة على شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف الذكية ونظام صوتي فاخر من 8 سماعات، إضافة إلى لوحة عدادات صغيرة قريبة من الزجاج الأمامي لتسهيل متابعة بيانات القيادة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيك.

هيونداي إليكسيو 

سعر السيارة هيونداي إليكسيو عالميًا

يبدأ سعر هيونداي إليكسيو في الصين من نحو 119,800 يوان أي ما يعادل قرابة 16,900 دولار أمريكي، فيما تصل أعلى فئة إلى 149,800 يوان، أي ما يقارب 21,100 دولار أمريكي.

هيونداي إليكسيو هيونداي إليكسيو سيارة هيونداي إليكسيو مواصفات هيونداي إليكسيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: كنوز توت عنخ أمون ورمسيس الثاني والمسلة المعلقة تحتاج لمتاحف لوحدها

توت عنخ آمون

نجل مكتشف مقبرة توت غنخ آمون: المتحف المصري الكبير أعاد إلينا فخر الأجداد

توت عنخ آمون

المتحف المصري الكبير: جناح توت عنخ آمون يجذب هؤلاء الملوك مرة أخرى

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد