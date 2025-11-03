هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت هيونداي الكورية رسميًا عن نيتها طرح سيارتها الكهربائية الجديدة إليكسيو، في الأسواق الأسترالية خلال العام المقبل؛ بعد نجاحها في السوق الصينية.

وجاء تطوير هذا الطراز، بالتعاون مع BAIC الصينية في خطوة تعكس توجه هيونداي لتوسيع حضورها العالمي في قطاع السيارات الكهربائية، مع احتمالية طرحها في أسواق إضافية لاحقًا.

هيونداي إليكسيو

أداء هيونداي إليكسيو ومدى السير

تخطط هيونداي لتوفير إليكسيو في 3 نسخ داخل السوق الأسترالية، تشمل فئة الدفع الخلفي بـ “مدى قياسي”، وأخرى بنفس نظام الدفع ولكن بـ “مدى أطول”، إلى جانب الفئة الأعلى تجهيزًا المزودة بنظام دفع رباعي و"مدى ممتد".

ويتوقع أن يتجاوز مدى السيارة في الأسواق العالمية 500 كيلومتر وفق معايير اختبار WLTP الأوروبية، بينما سجلت في الصين مدى يصل إلى نحو 722 كيلومترًا حسب معايير CLTC، ويأتي ذلك؛ ليمنح إليكسيو مكانة تنافسية قوية ضمن فئة السيارات الكهربائية متوسطة الحجم.

هيونداي إليكسيو

وتعتمد السيارة على منصة E-GMP المخصصة للسيارات الكهربائية ضمن مجموعة هيونداي، وهي نفس المنصة التي استخدمتها الشركة في طرازات بارزة مثل أيونيك 5.

تعمل إليكسيو ببطارية ليثيوم أيون بسعة 88.1 كيلوواط ساعة، يمكن شحنها من 30 إلى 80 في المئة من طاقتها خلال نحو 27 دقيقة عبر الشحن السريع، وتقدم فئتا الدفع الخلفي محركًا واحدًا بقوة 160 كيلوواط ما يعادل 215 حصانًا، في حين تصل القوة في فئة الدفع الرباعي إلى 230 كيلوواط ما يعادل 308 أحصنة.

هيونداي إليكسيو

مقصورة وتجهيزات هيونداي إليكسيو

تحتوي هيونداي إليكسيو على شاشة بانورامية ضخمة بقياس 27 بوصة تمتد على كامل لوحة القيادة، وتدمج بين شاشة العدادات الخاصة بالسائق وشاشة الراكب الأمامي في تصميم موحد، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف.

كما تحتوي السيارة على شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف الذكية ونظام صوتي فاخر من 8 سماعات، إضافة إلى لوحة عدادات صغيرة قريبة من الزجاج الأمامي لتسهيل متابعة بيانات القيادة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيك.

هيونداي إليكسيو

سعر السيارة هيونداي إليكسيو عالميًا

يبدأ سعر هيونداي إليكسيو في الصين من نحو 119,800 يوان أي ما يعادل قرابة 16,900 دولار أمريكي، فيما تصل أعلى فئة إلى 149,800 يوان، أي ما يقارب 21,100 دولار أمريكي.