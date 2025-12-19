رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب بقطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.



وافتتح أسامة طنان التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.



وسجل علي علوان الهدف الأول لمنتخب الأردن من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل للنشامي ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.



وعاد اللاعب نفسه علي علوان لتسجيل الهدف الثاني للأردن وله في اللقاء في الدقيقة 68 من اللقاء من ركلة جزاء بعد ان احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب المغرب للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسجلها علوان بثقة فر مرمى المنتخب المغربي وتعلن عن تقدم النشامي بالنتيجة 2-1.

وسجل عبد الرازق حمدالله هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الأردن يزيد ابو ليلى ليضعها في المرمى لتعلن عن هدف التعادل 2-2 بين المنتخبين.



وسجل حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأردن لتعلن عن تقدم أسوط الأطلس بالنتيجة 3-2.



رغم تتويج منتخب المغرب الملقب بـ أسود الأطلس بلقب كأس العرب 2025 بقطر إلا أنه واجه سلسلة من الغيابات والضربات القاسية والتي جاءت على النحو التالي:



إصابة الجناح أشرف بن شرقي



إصابة المهاجم حمزة الهنوري



إصابة الجناح يوسف مهري



طرد المهاجم عبد الرزاق حمدالله وغيابه عن مباراتين حاسمتين



إصابة المهاجم طارق تيسودالي في الدقائق الأولى أمام منتخب سوريا، وخروجه مبكرًا ثم غيابه عن مباراتين حاسمتين



إصابة المهاجم كريم بركاوي في الدقائق الأولى من نهائي كأس العرب أمام منتخب الأردن وخروجه مبكرًا



ورغم تلك العقبات نجح مدرب منتخب المغرب طارق السكتيوي في مجاراة جميع المباريات وقيادة أسود الأطلس إلى التتويج بلقب كأس العرب في إنجاز يحسب له في ظل إصابة ثلاثة لاعبين قبل المباراة الأولى وعدم تعويضهم بسبب ضيق الوقت وغيابات في مباريات مصيرية ثم إصابات مبكرة حتى في نهائي كأس العرب.