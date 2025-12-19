أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح أسامة طنان التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

تعادل الأردن

وسجل علي علوان الهدف الأول لمنتخب الأردن من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل للنشامي ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.

تقدم الأردن

وعاد اللاعب نفسه علي علوان لتسجيل الهدف الثاني للأردن وله في اللقاء في الدقيقة 68 من اللقاء من ركلة جزاء بعد ان احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب المغرب للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسجلها علوان بثقة فر مرمى المنتخب المغربي وتعلن عن تقدم النشامي بالنتيجة 2-1.

تعادل المغرب

وسجل عبد الرازق حمدالله هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الأردن يزيد ابو ليلى ليضعها في المرمى لتعلن عن هدف التعادل 2-2 بين المنتخبين.

حمد الله يخطف الفوز

وسجل حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأردن لتعلن عن تقدم أسوط الأطلس بالنتيجة 3-2.

إصابة مبكرة

سقط كريم بركاوي نجم منتخب المغرب بعد 4 دقائق من عمر الشوط الأول أرضا متأثرا بإصابة عضلية ونزل بدلا منه أسامة المهديوي في تغيير إضطراري.

الـ var ينصف نشامي الأردن

في الدقيقة 64 عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو لوجود مطالبات لاحتساب ركلة جزاء للأردن بداعي وجود لمسة يد.

وبالفعل عاد الحكم لأرض الملعب معلنا أحقية النشامى في الحصول على ركلة جزاء وسددها علي علوان نجم النشامي وسددها في منتصف المرمى معلنا تقدم الأردن وإضافة الهدف السادس له في البطولة والخامس من علامة الجزاء.

تعادل قاتل

في الدقيقة 86 سجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل لـ منتخب المغرب لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل، وسط اعتراضات ضخمة من لاعبي المغرب.

انتظر حكم اللقاء تقنية الفيديو والتي احتسبت الهدف لصالح المغرب بعد دقيقة لعدم وجود تسلل على هداف المغرب.

هدف أردني ملغي

في بداية الشوط الإضافي الأول، ومع ضربة البداية الأردنية، من تمريرة طولية سدد مهند أبو طه الذي تسلم الكرة في الناحية اليسرى لمنطقة جزاء المغرب وأطلق تصويبة على الطائر سكنت الشباك.

لكن حكم اللقاء رفع يده عاليا بداعي وجود لمسة يد على نجم نشامي الأردن قبل تسديد الكرة.

أسوء لقطة في كأس العرب

عقب إنتهاء المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والأردن ظهرت لقطة لا تمت للروح الرياضية بأية صلة.



ورفض لاعبو منتخب الأردن مصافحة مدرب منتخب المغـرب طارق السكتيـوي أثناء تسـلم ميداليات المـركز الثاني في بطولة كـأس العرب 2025 بقطر .

ممر شرفي

قام لاعبو منتخب المغرب بعمل ممر شرفي لنجوم منتخب الأردن قبل استلام النشامي ميداليات المركز الثاني فى نهائي بطولة كأس العرب 2025.