القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سائق سيارة "ميكروباص" من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب لرفضه دفع مبلغ مالى له نظير مروره بمنطقة صقر قريش بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته إعترف بقيامه بتحصيل مبالغ مالية من سائقى سيارات "الأجرة" نظير مرورهم بالمنطقة عقب إيهامهم بأنها رسوم مقررة "كارتة" على غير الحقيقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.