قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش
والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش
محمد غالي

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب انتهاء جهات التحقيق من سماع أقوال المتهمة في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات بالتهديد والإساءة، بعد ادعائها حيازة سلاح ناري خلال مداخلة تلفزيونية، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وفحص الواقعة.

ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال

إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على والدة الإعلامية الراحلة بعد تداول مقاطع مصورة لتصريحاتها، حيث باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسؤالها بشأن ما نُسب إليها من أقوال، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.


ترحيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى محافظة مرسى مطروح

قررت الجهات الأمنية ترحيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى محافظة مرسى مطروح، لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد صدور أحكام قضائية ضدها في قضيتي إيصال أمانة، بإجمالي عقوبة حبس 5 سنوات.

وجاء قرار الترحيل عقب التأكد من صدور حكمين غيابيين بالحبس ضد المتهمة على ذمة قضيتي إيصال أمانة، حيث تم نقلها إلى مرسى مطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وتمكينها من عمل معارضة على الأحكام الصادرة بحقها، وفقا لما ينص عليه القانون.

وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء الأحكام القضائية النهائية الصادرة، تمهيدا للنظر في موقفها القانوني بعد تقديم المعارضة.
 تفاصيل القبض على والدة شيماء جمال

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش، ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، و ماجدة الحشاش هي والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، التي تم القبض عليها بعد تصريحات مثيرة أدلت بها خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات الفضائية، ادعت خلالها حيازتها سلاحا ناريا منذ نحو 18 عاما، وهددت باستخدامه ضد محامي المتهم في القضية، إلى جانب إحدى صديقات ابنتها.

القبض على والدة شيماء جمال

جاء ضبط والدة شيماء جمال عقب فحص الأجهزة الأمنية للتصريحات التي أدلت بها على الهواء، حيث كشفت التحريات أن ماجدة الحشاش تبلغ من العمر 60 عاما وتعمل ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، ولها محل إقامة آخر بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأظهرت التحريات أن المتهمة سبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة شملت السرقة والضرب وقضايا آداب عامة، وذلك بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، وكان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي آداب عامة.

قضايا وأحكام سابقة لوالدة شيماء جمال

تبين أيضا أن والدة شيماء جمال الإعلامية الراحلة مطلوبة للتنفيذ عليها في قضيتين إيصال أمانة صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال

اعترافات المتهمة والدة شيماء جمال

وبمواجهة والدة شيماء جمال، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص قانونية لحمل سلاح ناري، مؤكدة أن ما ورد في تصريحاتها كان ادعاء بغرض التهديد فقط، كما اعترفت بالأحكام القضائية الصادرة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جلسة محاكمة مرتقبة

و حددت محكمة جنح العمرانية الجزئية يوم 15 يناير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد والدة الإعلامية الراحلة، لاتهامها بارتكاب جرائم السب والقذف العلني والتهديد والتشهير والإساءة للسمعة والتعرض للحياة الشخصية.

وأوضح مقدما الجنحة أن المشكو في حقها ظهرت في عدة مقاطع مصورة ولقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية، وجهت خلالها عبارات اعتبراها سبا وقذفا علنيا وطعنا في الشرف، فضلا عن نشر محتويات شخصية تمثل اعتداء على الخصوصية وخروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال

بلاغ رسمي وتهديد بالقتل

من جانبه، قال إبراهيم طنطاوي محامي المتهم، إن البلاغ تم تقديمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قبل 48 ساعة، عقب مشاهدة مقطع فيديو ظهرت فيه ماجدة الحشاش وهي تهدده وصديقة الإعلامية الراحلة علياء سلامة بالقتل باستخدام سلاح ناري.

وأضاف أن التهديدات التي تضمنها الفيديو دفعتهما إلى اتخاذ المسار القانوني والإبلاغ عن الواقعة، وهو ما أسفر عن ضبط المتهمة، مشيرا إلى أنها مطلوبة على ذمة عدة قضايا بإجمالي أحكام حبس تقترب من 5 سنوات.

والدة شيماء جمال شيماء جمال ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال القبض على والدة شيماء جمال إخلاء سبيل إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إخلاء سبيل والدة الإعلامية إخلاء سبيل والدة شيماء جمال ترحيلها على ذمة قضية أخرى لمطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

هوندا

برنامج مراقبة يمنعك من زيادة سرعة محركات هوندا الجديدة

جنرال موتورز

ثغرة في شركة جنرال موتورز تمكن السائقين من سداد أقساط سياراتهم مجانًا

آبل

خطوة تهز عرش iOS.. آبل تفتح أبوابها لمتاجر التطبيقات البديلة

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد