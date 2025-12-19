إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب انتهاء جهات التحقيق من سماع أقوال المتهمة في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات بالتهديد والإساءة، بعد ادعائها حيازة سلاح ناري خلال مداخلة تلفزيونية، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وفحص الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على والدة الإعلامية الراحلة بعد تداول مقاطع مصورة لتصريحاتها، حيث باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسؤالها بشأن ما نُسب إليها من أقوال، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.



ترحيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى محافظة مرسى مطروح

قررت الجهات الأمنية ترحيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى محافظة مرسى مطروح، لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد صدور أحكام قضائية ضدها في قضيتي إيصال أمانة، بإجمالي عقوبة حبس 5 سنوات.

وجاء قرار الترحيل عقب التأكد من صدور حكمين غيابيين بالحبس ضد المتهمة على ذمة قضيتي إيصال أمانة، حيث تم نقلها إلى مرسى مطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وتمكينها من عمل معارضة على الأحكام الصادرة بحقها، وفقا لما ينص عليه القانون.

وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء الأحكام القضائية النهائية الصادرة، تمهيدا للنظر في موقفها القانوني بعد تقديم المعارضة.

تفاصيل القبض على والدة شيماء جمال

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش، ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، و ماجدة الحشاش هي والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، التي تم القبض عليها بعد تصريحات مثيرة أدلت بها خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات الفضائية، ادعت خلالها حيازتها سلاحا ناريا منذ نحو 18 عاما، وهددت باستخدامه ضد محامي المتهم في القضية، إلى جانب إحدى صديقات ابنتها.

القبض على والدة شيماء جمال

جاء ضبط والدة شيماء جمال عقب فحص الأجهزة الأمنية للتصريحات التي أدلت بها على الهواء، حيث كشفت التحريات أن ماجدة الحشاش تبلغ من العمر 60 عاما وتعمل ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، ولها محل إقامة آخر بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأظهرت التحريات أن المتهمة سبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة شملت السرقة والضرب وقضايا آداب عامة، وذلك بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، وكان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي آداب عامة.

قضايا وأحكام سابقة لوالدة شيماء جمال

تبين أيضا أن والدة شيماء جمال الإعلامية الراحلة مطلوبة للتنفيذ عليها في قضيتين إيصال أمانة صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

اعترافات المتهمة والدة شيماء جمال

وبمواجهة والدة شيماء جمال، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص قانونية لحمل سلاح ناري، مؤكدة أن ما ورد في تصريحاتها كان ادعاء بغرض التهديد فقط، كما اعترفت بالأحكام القضائية الصادرة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جلسة محاكمة مرتقبة

و حددت محكمة جنح العمرانية الجزئية يوم 15 يناير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد والدة الإعلامية الراحلة، لاتهامها بارتكاب جرائم السب والقذف العلني والتهديد والتشهير والإساءة للسمعة والتعرض للحياة الشخصية.

وأوضح مقدما الجنحة أن المشكو في حقها ظهرت في عدة مقاطع مصورة ولقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية، وجهت خلالها عبارات اعتبراها سبا وقذفا علنيا وطعنا في الشرف، فضلا عن نشر محتويات شخصية تمثل اعتداء على الخصوصية وخروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

بلاغ رسمي وتهديد بالقتل

من جانبه، قال إبراهيم طنطاوي محامي المتهم، إن البلاغ تم تقديمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قبل 48 ساعة، عقب مشاهدة مقطع فيديو ظهرت فيه ماجدة الحشاش وهي تهدده وصديقة الإعلامية الراحلة علياء سلامة بالقتل باستخدام سلاح ناري.

وأضاف أن التهديدات التي تضمنها الفيديو دفعتهما إلى اتخاذ المسار القانوني والإبلاغ عن الواقعة، وهو ما أسفر عن ضبط المتهمة، مشيرا إلى أنها مطلوبة على ذمة عدة قضايا بإجمالي أحكام حبس تقترب من 5 سنوات.