بالصور

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
اسماء محمد


نشرت صفحة الراحل دكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، مجموعة من نصائحه المتعلقة بالعناية بالبشرة والجسم في فصل الشتاء.

ويحرص دكتور محمد الناظر بنشر عدة منشورات تثقيفية لاستمرار مسيرة والده الراحل في توعية المجتمع ومساعدتهم في توفير المال

واليكم أهم النصائح الخاصة بروتين البشرة في الشتاء والتى تم نشرها على صفحة دكتور هاني الناظر.

روتين البشرة في الشتاء 

يجب استخدام مرطب يوميا  للجسم ممكن حاجة زي:
Shaan body milk, straline body milk
للوجه ممكن حاجة زي: mondo, moist-1

يجب تدفئة الأطراف جيدا، خصوصا البنات والسيدات لتجنب اضطراب الدورة الدموية في الأطراف اللي ممكن يسبب التهاب شديد في الأصابع وممكن تصبخ باللون الازرق أو الاحمر ولوحدث هذا الأمر يمكن علاجه بكريم تكساكورت

لو استخدمنا مياه سخنة في الاستحمام او غسيل اي جزء من الجسم، لازم مرطب بعدها..

لو شخص يحب الاستحمام بمياه سخنة، لايفعله قبل النوم مباشرة، حتى لا تأثر على درجة حرارة الجسم وجودة النوم، وأي تأثير على جودة النوم يسبب مشاكل كتير جدا..

ياريت نحاول نمارس رياضة او نمشي او نبذل اي مجهود يسخن الجسم على الأقل ٣ مرات يوميا، لتحسين الدورة الدموية ووصول الدم للأطراف بشكل جيد مما يغذي الجلد

وارفق المنشور بصور روشتات والده دكتور هانى الناظر الخاصة بعلاج خشوبة الركبتين والقشرة.

