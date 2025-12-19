مدبولي: مصر تنقل رسالة دعم شامل للبنان.. وتؤكد على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات

أجرت قناة «القاهرة الإخبارية» لقاء خاصا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر ولبنان، وحرص القاهرة على تقديم دعم شامل للدولة اللبنانية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحاته لمراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب، إنه حرص، خلال جميع اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين، على نقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس موقف مصر الداعم بشكل كامل للبنان سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجيستيًا واقتصاديًا، مشددًا على استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم التي يطلبها الأشقاء في لبنان بما يسهم في تجاوز التحديات الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه ناقش مع الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية–اللبنانية المشتركة في القاهرة، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها اللجنة منذ ست سنوات، ما يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات المشتركة.

وأوضح مدبولي أن المباحثات ركزت على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية تخدم مصالح البلدين، مؤكدًا أن مصر ستواصل دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وإيمانًا بأهمية استقرار لبنان في محيطه العربي والإقليمي.