مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

يعد الزهايمر من أكثر الأمراض التجارة في العصر الحديث سواء بين كبار السن أو الأعمار الأقل سنا.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يعمل زيت جوز الهند على علاج مرض الزهايمر والوقاية منه.

علاج مرض الزهايمر



يؤدي هضم الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في الكبد إلى إنتاج الكيتونات التي يسهل على الدماغ الوصول إليها للحصول على الطاقة.

وتزود الكيتونات الدماغ بالطاقة دون الحاجة إلى الأنسولين لمعالجة الجلوكوز وتحويله إلى طاقة.

أظهرت الأبحاث أن الدماغ ينتج الأنسولين بنفسه لمعالجة الجلوكوز وتغذية خلايا الدماغ. وتشير الدراسات أيضًا إلى أنه مع فقدان دماغ مريض الزهايمر القدرة على إنتاج الأنسولين، يمكن للكيتونات الموجودة في زيت جوز الهند أن توفر مصدرًا بديلًا للطاقة للمساعدة في إصلاح وظائف الدماغ.

تسلط مراجعة أجريت عام 2020 الضوء على دور الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (مثل زيت MCT ) في الوقاية من مرض الزهايمر بسبب خصائصها الواقية للأعصاب والمضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الدهون المشبعة الطبيعية، و لا تقتصر فوائد الدهون المشبعة على زيادة الكوليسترول الصحي (المعروف باسم كوليسترول HDL) في الجسم فحسب، بل تساعد أيضاً في تحويل كوليسترول LDL "الضار" إلى كوليسترول جيد.

أظهرت دراسة عشوائية متقاطعة نُشرت في مجلة الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة أن تناول ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند البكر يوميًا لدى البالغين الشباب الأصحاء يزيد بشكل ملحوظ من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) كما لم تُسجّل أي مشاكل تتعلق بالسلامة عند تناول زيت جوز الهند البكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع.

أظهرت دراسة أخرى حديثة، نُشرت عام ٢٠٢٠، نتائج مماثلة، وخلصت إلى أن استهلاك زيت جوز الهند يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) مقارنةً بالزيوت النباتية الأخرى وبزيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، يُسهم زيت جوز الهند في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



تنبيه هام

زيت جوز الهند المخصص للطهي مختلف عن الأنواع التجميلية المباعة في المحلات حتى الأنواع السائبة المباعة في محلات العطارة.