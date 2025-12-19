رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم للبنان وتبادل الخبرات الفنية

أجرت قناة «القاهرة الإخبارية» لقاء خاصا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان، وحرص القاهرة على دعم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحاته مع مراسل "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب، إنه سعيد بوجوده في العاصمة العربية العزيزة بيروت، التي تحتل مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة واضحة تعكس دعم مصر الكامل لشقيقتها لبنان في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أعربت عن استعدادها، من خلال شركاتها الوطنية وخبراتها المتراكمة، لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للبنان، سواء في مجالات البنية التحتية أو إعادة الإعمار أو تبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في مساندة الدولة اللبنانية على تجاوز التحديات الراهنة.

وتابع مدبولي أنه تشرف بلقاء الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للبنان، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.