مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

ناقش مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر في جلسته الثامنة التي عقدت بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالقاهرة والأقاليم؛ جاهزية جميع الكليات في القاهرة والأقاليم لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ( 2025 - 2026 ) والذي سوف يبدأ السبت القادم الموافق 7 فيراير 2026م.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس رؤية الجامعة نحو عقد وتنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات بالتعاون مع مركزي الجودة والقياس والتقويم بالجامعة بشأن أعمال الامتحانات والكنترولات والورقة الامتحانية، وبنوك الاسئلة والإرشاد الأكاديمي، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية.

كما ناقش المجلس تقارير لجان المتابعة الواردة من غرفة العمليات بشأن ما تم في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف الكليات.

وناقش المجلس أيضًا موضوع تطبيق الساعات المعتمدة علي كليات الجامعة بداية من العام الجامعي القادم ( 2026 - 2027 ) عقب تصديق المجلس الأعلى للأزهر تلبية لمتطلبات العصر، موجهاً بتوفير البنية التحتية المساعدة لذلك في مختلف الكليات.

وناقش المجلس النظر في تطبيق موضوع الترم الصيفي للطلاب ، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.

كما ناقش المجلس أيضاً النظر في تطبيق نظام الدبلومات الفنيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بجانب النظر في مناقشة إنشاء المعاهد الفنيه نظام العامين الدراسين ( معهد الإرشاد السياحي - ومعهد الخط العربي والزخرفة وذلك وفقاً لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.