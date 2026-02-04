الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو



أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مبادرة تصدير اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا "مطروحة على الطاولة" ولا توجد تغييرات.

وشددت الخارجية الروسية في بيان لها على أن طهران وحدها هي من تملك الحق في تحديد ما إذا كانت ستصدره خارج البلاد وإلى أين.

كما توقعت الخارجية الروسية أن تساعد المحادثات الأمريكية الإيرانية في 6 فبراير على تجنب المزيد من التصعيد.



وذكرت الخارجية الروسية أن الوزارة ستقوم بمراقبة تصرفات إستونيا في ضوء القانون المعلق بحق الجيش في إغراق السفن المشبوهة والدعوات إلى الالتزام بالقانون الدولي.