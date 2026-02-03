الخارجية الروسية: مقترحات الولايات المتحدة لإيران ترقى لمستوى إنذارات نهائية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا والصين متفقتان على أن السبب الرئيسي لتفكك النظام السابق للأمن الاستراتيجي يكمن في الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في تصريحات له : روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في انعدام أي قيود في مجال الأسلحة بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا توجد أسباب للمبالغة في الدراما.

وأضاف ريابكوف: الصين تتبنى موقفا واضحا بشأن السيطرة على الأسلحة، وروسيا تحترم هذا الموقف، كما تحترم بكين موقف موسكو.

وتابع ريابكوف: قبل استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات مع روسيا.

وزاد ريابكوف: لكي تصبح مفاوضات السيطرة على الأسلحة متعددة الأطراف، يجب على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.

وأكمل ريابكوف: روسيا لن توجه إلى الولايات المتحدة مذكرات احتجاج بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على الأسلحة.

وأكمل ريابكوف: فرنسا وبريطانيا تتبعان مسارا معاديا لروسيا بوضوح، وكلتاهما تقودان حزب الحرب الذي يحدد النغمة في أوروبا

وواصل ريابكوف: الولايات المتحدة ترسل إيران إشارات بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن ما يعرض يعادل إنذارا نهائيا.

وأشار ريابكوف إلى أن كل ما يحدث حول جرينلاند مدفوع برغبة الولايات المتحدة في فرض هيمنتها، لكن أمن روسيا سيكون مضمونا بأي حال.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ مفهوم "القبة الذهبية" الخاص بها بالقرب من جرينلاند، فإن الخبراء الروس سيكونون مستعدين لذلك، ولا شك في ذلك.

وختم ريابكوف: التهديد الوهمي من روسيا والصين الذي تعلنه الولايات المتحدة كسبب لاهتمامها بجرينلاند، لا يتوافق مع الواقع.