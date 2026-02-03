قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: مقترحات الولايات المتحدة لإيران ترقى لمستوى إنذارات نهائية

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا والصين متفقتان على أن السبب الرئيسي لتفكك النظام السابق للأمن الاستراتيجي يكمن في الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في تصريحات له : روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في انعدام أي قيود في مجال الأسلحة بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا توجد أسباب للمبالغة في الدراما.

وأضاف ريابكوف: الصين تتبنى موقفا واضحا بشأن السيطرة على الأسلحة، وروسيا تحترم هذا الموقف، كما تحترم بكين موقف موسكو.

وتابع ريابكوف: قبل استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات مع روسيا.

وزاد ريابكوف: لكي تصبح مفاوضات السيطرة على الأسلحة متعددة الأطراف، يجب على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.

وأكمل ريابكوف: روسيا لن توجه إلى الولايات المتحدة مذكرات احتجاج بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على الأسلحة.

وأكمل ريابكوف: فرنسا وبريطانيا تتبعان مسارا معاديا لروسيا بوضوح، وكلتاهما تقودان حزب الحرب الذي يحدد النغمة في أوروبا

وواصل ريابكوف: الولايات المتحدة ترسل إيران إشارات بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن ما يعرض يعادل إنذارا نهائيا.

وأشار ريابكوف إلى أن كل ما يحدث حول جرينلاند مدفوع برغبة الولايات المتحدة في فرض هيمنتها، لكن أمن روسيا سيكون مضمونا بأي حال.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ مفهوم "القبة الذهبية" الخاص بها بالقرب من جرينلاند، فإن الخبراء الروس سيكونون مستعدين لذلك، ولا شك في ذلك.

وختم ريابكوف: التهديد الوهمي من روسيا والصين الذي تعلنه الولايات المتحدة كسبب لاهتمامها بجرينلاند، لا يتوافق مع الواقع.

روسيا الولايات المتحدة الأمريكية إيران الصين الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

السوبر جيت

«سوبر جيت» ترفع مستوى خدماتها وتفتتح مكتب حجز بمحطة مصر برمسيس

رسامة كهنة جدد

الأنبا تكلا يترأس القداس الإلهي ويسيّم كهنة جدد بدشنا .. صور

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

رئيس المجلس القومي للمرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر ودعمه بمؤتمر الخطاب الديني

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد