أخبار العالم

المجر تستعد للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة النفط الصربية " NIS" لتخارج روسيا

أ ش أ

 صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن مجموعة النفط والغاز المجرية MOL تتوقع توقيع اتفاق رئيسي خلال الأيام المقبلة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة النفط الصربية NIS المملوكة لجهات روسية، وذلك خلال زيارة إلى بلجراد.


وأوضح سيارتو، عقب محادثات مع وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، أن MOL تسعى لملكية مسيطرة في NIS، التي تدير مصفاة بانشيفو، المصفاة الوحيدة في صربيا، وفقاً لوكالة الانباء الصربية "تانيوج".


وكانت شركة النفط الصربية قد علقت عمليات التكرير في ديسمبر بسبب العقوبات الأمريكية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، قبل أن تستأنف نشاطاً محدوداً عقب حصولها على ترخيص مؤقت من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في 31 ديسمبر الماضي، يسمح بالتكرير واستيراد الخام حتى 23 يناير الجاري، كما استلمت صربيا أول شحنات نفط عبر خط أنابيب JANAF الكرواتي.
وتملك جهات روسية 56.15% من NIS، بينها غازبروم نفط بنسبة 44.85% وغازبروم بنسبة 11.3%، فيما تمتلك الحكومة الصربية 29.87%، والباقي لمساهمين أقلية.
وأشار سيارتو إلى أن المفاوضات بين MOL وغازبروم نفت تتقدم بشكل جيد، وأن أي اتفاق مبدئي سيرفع إلى السلطات الأميركية للموافقة عليه قبل مهلة 24 مارس التي حددتها واشنطن لتخارج الحصص الروسية.
ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الصربية إن الهدف هو إنهاء المحادثات بنهاية هذا الأسبوع وتوقيع اتفاق ملزم لنقل الأسهم، مع التقدم بطلب لتمديد ترخيص OFAC لإتمام الصفقة. 


وأضافت أن مصفاة بانشيفو يُتوقع أن تستأنف عملياتها قبل نهاية الأسبوع، وأن الاتفاق سيتضمن استثمارات في البنية التحتية النفطية.


وأكد سيارتو دعم المجر لعرض MOL، مشدداً على أن المصفاة ذات أهمية استراتيجية ولن يتم إغلاقها، علماً بأن NIS توفّر نحو 80% من احتياجات الوقود في صربيا، وتدير 327 محطة وقود ويعمل لديها نحو 14 ألف موظف.
 

