مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 4-3-2026 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة أرسنال وبرايتون بالجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ولقاء مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش مع نوتينجهام فورست.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X تشيلسي – 9.30 مساء – beIN Sports HD 4

برايتون X أرسنال – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

فولهام X وست هام – 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي X نوتينجهام فورست – 9.30 مساء - beIN Sports HD 3

نيوكاسل X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X ريال أوفييدو – 8 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج X باير ليفركوزن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد X أتلتيك بيلباو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

لاتسيو X أتالانتا – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

لوريان X نيس – 9.30 مساء

مارسيليا X تولوز – 10 مساء