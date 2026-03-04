قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تبدأ توزيع 7000 زي أزهري كامل للأئمة

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

 تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق ٨ من مارس ٢٠٢٦م، في توزيع (٧٠٠٠) زي أزهري كامل للأئمة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إظهار الأئمة بالمظهر الأزهري اللائق الذي يجمع بين الجمال والوقار والتميز.

وقد كلفت الوزارة مديري المديريات بإيفاد مندوبيهم إلى ديوان عام الوزارة لتسلّم الزي، على أن يجري التوزيع بالمديريات ابتداءً من الأحد ٨ من مارس ٢٠٢٦م، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا متواصلة، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي الأزهري الذي يمنح الإمام مظهرًا أنيقًا يليق بمكانته، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للأئمة والدعاة في أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.

في سياق آخر.. عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات الملتقى الثاني للطلاب الوافدين، اليوم، بعنوان «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»، برعاية من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزيرالأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بمشاركة الدكتورة دينا سامي -عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

افتُتح الملتقى بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ الشيخ محمد وفيق حسن، نجم دولة التلاوة، وسط إعجاب وثناء الحضور، وأعربت الدكتورة دينا سامي في كلمتها عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم قضايا الوعي وبناء الإنسان، مؤكدة أن احتفاء المسلمين بذكرى نزول القرآن الكريم هو احتفاء بدستور الأمة الخالد الذي بدأ نزوله بقول الله تعالى في سورة العلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، إيذانًا ببداية رسالة العلم والنور.

وسلّطت الضوء على الدور المحوري للمرأة في دعم مسيرة الدعوة الإسلامية منذ لحظاتها الأولى، مستشهدة بموقف السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حين عاد إليها النبي ﷺ مرتجفًا إثر نزول الوحي عليه في غار حراء، فثبّتته بكلماتها الخالدة: «كلا والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»، مؤكدة أن هذا الموقف يجسد وعي المرأة المؤمنة، وحكمتها، وقدرتها على بث الطمأنينة في أوقات الشدائد، مشيرة إلى أن السيدة خديجة كانت خير معين للنبي ﷺ قبل البعثة وبعدها، تؤازره وتسانده، وتشاركه هموم الرسالة.

وأوضحت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مكانة المرأة في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن الله تعالى اصطفى من النساء كما اصطفى من الرجال، ومن أبرزهن السيدة مريم بنت عمران عليها السلام، التي أفرد لها القرآن سورة كاملة باسمها.

وشددت على أهمية اغتنام مواسم الطاعات، ووصفت شهر رمضان بأنه «شهر استجابة الدعاء»، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (البقرة: 186).

وأوضحت أن فقه الدعاء يقوم على الإخلاص، وحضور القلب، وحسن الظن بالله، مع الأخذ بالأسباب، مؤكدة أن المرأة الواعية بدورها التربوي والمجتمعي تمثل حجر الزاوية في تنمية المجتمعات وبناء الأجيال.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لتعزيز الوعي الديني الرشيد، ودعم الطلاب الوافدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على العلم والإيمان.

وشهدت الفعالية تفاعلا إيجابيًا من الطلاب الوافدين، وتخللها فاصل من التواشيح والابتهالات والمدائح النبوية، وكان مسك الختام مع فاصل من الابتهالات قدّمه المبتهل فضيلة الشيخ أحمد عبد الهادي - إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، في أجواء إيمانية خاشعة اختتمت ليلة رمضانية متميزة جمعت بين الفكر والروحانية.

وأعرب الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، في نهاية اللقاء، عن تقديره للضيوف والطلاب والمنظمين، مؤكدا أن المجلس سيظل بيتا جامعا لكل الطلاب الوافدين من شتى بقاع الأرض، ومنارة للفكر الوسطي المستنير.

الأوقاف تبدأ توزيع 7000 زي أزهري كامل للأئمة الأوقاف توزيع 7000 زي أزهري كامل للأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هواتف ريدمي

بميزات احترافية.. بوكو وريدمي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة| إليك مواصفاتها

بلاك بادج

الذكرى السوداء.. رولز رويس تحتفل بمرور 10 سنوات على سياراتها الشهيرة

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد