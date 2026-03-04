تأجيل مُحاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش عين شمس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس لـ 18 مايو.





تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، المتهم أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمع بيانات ومعلومات وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين أشخاص آخرين منتمين لتلك الجماعة، قام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد عددا من التمركزات الأمنية تمهيدا لاستهدافها.