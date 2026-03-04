قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: الاستفادة من برامج المركزي للتنظيم والإدارة لرفع كفاءة الكواد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الاربعاء"، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، وبحث الموضوعات الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية.

أكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الهياكل التنظيمية وتطبيق نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية، بما يتواكب مع متطلبات الإدارة الحديثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعظيم الاستفادة من البرامج التأهيلية للجهاز بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية بوزارة الخارجية، وبما يسهم فى تطوير أداء مكاتب التصديقات بالمحافظات.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية توسيع نطاق الشراكة القائمة لنقل الخبرات المصرية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري إلى الدول الإفريقية الشقيقة، معربا عن تطلعه لصياغة برامج تعاون مشتركة موجهة لدول حوض النيل الجنوبي والقرن الإفريقي، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز أبرز المبادرات التي يقودها الجهاز في مجالات التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات محدثة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن خطط التدريب والتأهيل، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة التميز والابتكار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على مواكبة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

بدر عبد العاطي المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملف التعاون الدولى التحول الرقمي الموارد البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسين عبداللطيف

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

ييس توروب

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد