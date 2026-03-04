وزير الخارجية: الاستفادة من برامج المركزي للتنظيم والإدارة لرفع كفاءة الكواد

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الاربعاء"، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، وبحث الموضوعات الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية.

أكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الهياكل التنظيمية وتطبيق نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية، بما يتواكب مع متطلبات الإدارة الحديثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعظيم الاستفادة من البرامج التأهيلية للجهاز بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية بوزارة الخارجية، وبما يسهم فى تطوير أداء مكاتب التصديقات بالمحافظات.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية توسيع نطاق الشراكة القائمة لنقل الخبرات المصرية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري إلى الدول الإفريقية الشقيقة، معربا عن تطلعه لصياغة برامج تعاون مشتركة موجهة لدول حوض النيل الجنوبي والقرن الإفريقي، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز أبرز المبادرات التي يقودها الجهاز في مجالات التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات محدثة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن خطط التدريب والتأهيل، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة التميز والابتكار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على مواكبة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.