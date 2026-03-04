وزير الخارجية: نرفض أي ذرائع للمساس بسيادة الدول.. والأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب، في إطار متابعة التطورات المتلاحقة في المنطقة وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء المستجدات الإقليمية.

وشملت الاتصالات كلاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، وأسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، حيث تناولت المشاورات تطورات الأوضاع الراهنة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة والموقف الإقليمي الراهن، حيث أعرب وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على السلم والامن الإقليميين، محذرين من استمرار اتساع نطاق الصراع وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات التأكيد على الدعم المصري الكامل للدول العربية الشقيقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف أراضيها، ورفض أي ذرائع لتبرير تلك الاعتداءات أو المساس بسيادتها، مشيراً إلى أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصالات شهدت الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف المشاورات بشأن الترتيبات المستقبلية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة توحيد الصوت العربي إزاء تلك الترتيبات بما يضمن حماية المصالح والمقدرات العربية ويصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.