وزير خارجية أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وسنقوم بزيادة وتيرة الهجمات عليها

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أننا نواصل العمل لإجلاء الرعايا الأمريكيين من الشرق الأوسط.

وقال روبيو في كلمته في مؤتمر صحفي، :" : لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولدينا سلاح جو هو الأقوى في العالم".

وأضاف روبيو: لا يمكن السماح للنظام الإيراني بالاستمرار، وسترون تغييرا في حجم الضربات على إيران".

وتابع روبيو:"سنقوم بزيادة وتيرة الهجمات على إيران"، مضيفا:" مسيرة إيرانية استهدفت موقف سيارات ملاصقا للقنصلية الأمريكية في دبي".

وأكمل روبيو:" الرئيس ترامب يضع أمن الجنود في المقدمة، وقرار شن الحرب على إيران يتفق مع الدستور الأمريكي".

