ترامب: إيران دولة مهزومة بشدة.. وعلى وشك الانهيار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أصبحت «دولة منهكة بشدة وعلى شفا الانهيار»، مشدداً على أن القرار العسكري الأخير جاء بمبادرة أمريكية بحتة، وليس نتيجة ضغوط من إسرائيل. وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي دفعت إسرائيل للمشاركة في المواجهة، وليس العكس.

وأشار ترامب إلى أن طهران كانت تخطط لمهاجمة بلاده، وأن التحرك العسكري الاستباقي حال دون تنفيذ هذه المخططات. وأضاف أن الضربات الأمريكية استهدفت قيادات إيرانية بارزة، إلى جانب تدمير منظومات صاروخية ومواقع إطلاقها.

من الناحية العسكرية، أوضح ترامب أن واشنطن «تغلبت على إيران» وتواصل استهداف قدراتها، مشيراً إلى القضاء على البحرية الإيرانية وأنظمة الرصد والرادار والدفاع الجوي.

وأكد أن النظام الإيراني أصبح بلا غطاء دفاعي حقيقي، محذراً من أنه سيواجه «أضراراً كبيرة»، مشيراً إلى وجود أطراف داخل إيران بدأت تطالب بالحصانة وقد تحصل على السلاح لاحقاً.

وأكد الرئيس الأمريكي رغبة بلاده في رؤية قيادة جديدة «تعيد إيران إلى شعبها»، معتبراً أن نجل الشاه السابق قد يكون خياراً مطروحاً، وإن كان يفضل اختيار شخصية من داخل إيران لقيادة المرحلة المقبلة.

واتهم ترامب إيران بمهاجمة دول صديقة واستهداف مناطق مدنية، مشيراً إلى ضربها دولاً لا علاقة لها بالصراع، من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان.

وفي سياق آخر، أعلن ترامب عزمه قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، معبّراً عن استيائه من المملكة المتحدة بسبب ما وصفه بعدم التعاون في الملف الإيراني، في حين أشاد بموقف ألمانيا ودعمها اللوجستي للعمليات الأمريكية.