مدير الطب العلاجي تتابع سير العمل بمستشفيات الجمالية والمنزلة العام

تفقدت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية مستشفيي الجمالية والمنزلة

، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولتها بمستشفى الجمالية المركزي، تفقدت مدير عام الطب العلاجي عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، كما تابعت انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين، واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدةً على ضرورة سرعة التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وتيسير الإجراءات أمام المرضى. كما شددت على الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.



وفي مستشفى المنزلة المركزي، تابعت «الدمناوي» سير العمل بعدد من الأقسام الحيوية، حيث تفقدت أقسام الاستقبال والعنايات والأقسام الداخلية، وراجعت آليات العمل داخل المستشفى ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المترددة. كما أكدت على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة داخل الأقسام المختلفة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة.



وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، واستكمالاً للمرور السابق، للتأكد من تنفيذ التوصيات التي تم توجيهها خلال الزيارات الماضية والعمل على تلافي أي ملاحظات، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.