ديون بـ 4 ملايين دولار.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا
قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
محافظات

مدير الطب العلاجي تتابع سير العمل بمستشفيات الجمالية والمنزلة العام

همت الحسينى

تفقدت  الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية  مستشفيي الجمالية والمنزلة 
، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وخلال جولتها بمستشفى الجمالية المركزي، تفقدت مدير عام الطب العلاجي عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، كما تابعت انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين، واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدةً على ضرورة سرعة التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وتيسير الإجراءات أمام المرضى. كما شددت على الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.


وفي مستشفى المنزلة المركزي، تابعت «الدمناوي» سير العمل بعدد من الأقسام الحيوية، حيث تفقدت أقسام الاستقبال والعنايات والأقسام الداخلية، وراجعت آليات العمل داخل المستشفى ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المترددة. كما أكدت على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة داخل الأقسام المختلفة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة.


وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، واستكمالاً للمرور السابق، للتأكد من تنفيذ التوصيات التي تم توجيهها خلال الزيارات الماضية والعمل على تلافي أي ملاحظات، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

الدقهليه الطب العلاجي المنزلة الصحه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

