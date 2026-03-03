إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق أجا–ميت غمر بالدقهلية

أصيب شابان بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع على طريق اجا ميت غمر أمام كفر عوض بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى باحدى الترع على طريق اجا ـ مبت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من عبده عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ 22 عامل مقيم طنامل وأصيب بكسر بالساق اليمنى.

ومحمد مصطفى حسن إسماعيل 18 عاما مقيم طنامل وأصيب بخلع بالكتف الأيمن.



تم نقل المصابين الى مستشفى اجا لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.