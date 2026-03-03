قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
حوادث

إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق أجا–ميت غمر بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب شابان  بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع على طريق اجا ميت غمر أمام كفر عوض بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  باحدى الترع على  طريق اجا ـ مبت غمر.  

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من عبده عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ 22 عامل مقيم  طنامل وأصيب بكسر بالساق اليمنى. 

ومحمد مصطفى حسن إسماعيل 18 عاما مقيم  طنامل وأصيب  بخلع بالكتف الأيمن.
 
تم نقل المصابين الى مستشفى اجا لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

