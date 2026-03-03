قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمر الحرب لفترة طويلة
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على إزالة الإشغالات ورفع القمامة لضمان انسياب حركة المرور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة، وحالة الإشغالات، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة.

ووجه محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية واستمرار إزالة كافة أنواع التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، واستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من جميع الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير، كما أكد على استمرار الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي اختناقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم، ومتابعة حلها أولًا بأول، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

الدقهليه محافظ الشبكه الوطنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

مي القاضي

مي القاضي تصدم فيفي عبده برأيها في تمثيل الراقصات

مي القاضي

بعد تصريح "الرقص له ناسه".. مي القاضي ترد على هجوم فيفي عبده: المفروض الراقصات اللي ميمثلوش

جومانا مراد

جومانا مراد تعرب عن سعادتها بالتعاون مع تامر عاشور في تتر «اللون الأزرق»

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد