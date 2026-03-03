محافظ الدقهلية يشدد على إزالة الإشغالات ورفع القمامة لضمان انسياب حركة المرور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة، وحالة الإشغالات، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة.

ووجه محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية واستمرار إزالة كافة أنواع التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، واستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من جميع الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير، كما أكد على استمرار الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي اختناقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم، ومتابعة حلها أولًا بأول، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.