وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»

أفادت وكالة أمنية بحرية بريطانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم، الأربعاء، في ظل تصعيد إيران لحملتها الانتقامية في الخليج.

كانت السفينة على بعد ميلين بحريين شمال سلطنة عمان، "تتجه شرقًا في مضيق هرمز" عندما "أصيبت بمقذوف مجهول فوق خط الماء مباشرة، مما تسبب في اندلاع حريق في غرفة المحركات"، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

يُعد هذا الهجوم الرابع المُبلغ عنه في المياه الإقليمية خلال 24 ساعة، بعد أن أصابت مقذوفات ثلاث سفن أخرى أو بالقرب منها قبالة سواحل الإمارات وسلطنة عمان.

