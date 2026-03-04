وزير الخارجية ونظيرته الأيرلندية يبحثان سبل احتواء التصعيد في المنطقة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفياً من "هيلين ماكينتي" وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية اليوم الأربعاء، لبحث مستجدات الوضع الإقليمى وتداعيات التصعيد العسكرى الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد خلال الاتصال بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور ازاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقدم عبد العاطى تقييماً للتطورات المتسارعة فى المنطقة، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، منوهاً بأن استمرار التصعيد العسكري سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للإسراع فى احتواء الأزمة الراهنة.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار والرفض الكامل لاستهداف أمن وسلامة وسيادة الدول العربية الشقيقة، مشدداً على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة وتغليب مسار الدبلوماسية.

كما أعرب عن التقدير لقيام أيرلندا بالحفاظ على ارشادات السفر الخاصة بمصر دون تغيير بما يعكس الامن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

من جانبها، ثمنت وزيرة خارجية أيرلندا الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة. واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.