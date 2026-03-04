إجراءات قانونية ضد المتسبب فى تسريب مشهد من فيلم "إيجي بست"

تسبب تسريب مشهد من فيلم بعنوان “إيجي بست” فى حالة من الجدل الواسع إذ دفع الشركة المنتجة لاتخاذ بعد الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى هذا التسريب.

تسريب مشهد من فيلم إيجي بست

ولم تكتف الشركة المنتجة بهذا الأمر فقط بل أصدرت بيانا توضيحيا قالت فيه : يعلن فريق فيلم "إيجي بست" أنه تم رصد تداول مقطع مصور على جهاز كومبيوتر شخص يدعى بهاء من أحد مشاهد الفيلم، وتم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون إذن من الجهة المالكة للحقوق، ويعد هذا التسريب انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيلم.

وأضاف البيان: تؤكد الشركة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن تسريب المقطع وتم رصد لاب بهاء، وذلك حفاظًا على حقوق صماع العمل واحترامًا لجهود فريقه وتهيب الشركة بالسادة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول أو إعادة نشر أي مواد مسربة من فيلم إيجي بست، دعمًا لصناعة السينما وحفاظًا على حقوق الملكية الفكرية.