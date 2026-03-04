يوسف معاطي يكشف أسراره مع الزعيم وطباخ الرئيس

كشف الكاتب يوسف معاطي، عديد من الأسرار والخبايا التى جمعته بالفنان عادل إمام فى عدد من الأعمال الفنية وذلك عندما حل ضيفًا على برنامج مسرح الحياة الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

وتحدث يوسف معاطي فى البداية عن افيه شاي بالياسمين: مكنش فيه حاجة أسمها شاي بالياسمين عادل إمام طلب تغييره إلى شاي بالقرنفل أو النعناع.. ولكن قلتله أنه يعبر عن الرشوة.

واما عن فيلم طباخ الريس قال يوسف معاطي : فكرته جاءت من شخص تعرّفت عليه صدفة وكان يعمل طباخًا في الرئاسة، النص رُفض في البداية من الرقابة، والرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك كان يحب مشاهدة الفيلم بشكل شبه يومي.

واوضح يوسف معاطي : من الممكن أن أكتب عملًا عن الشاعر بيرم التونسي لأن حياته يمكن أن تشكل عملًا مهمًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى إنشاء أكاديمية للكوميديا في الوطن العربي.

يوسف معاطي فى واحد من الناس

وقد حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وقال يوسف معاطي: "الفنان الراحل سمير غانم فنان عظيم وكوميديان لن يتكرر، وكان حافظًا جيدًا بدوره للسيناريوهات، ويضيف لها، وهو كوميديان مالوش مثيل، وكان أكثر كوميديان بيضحَّك عادل إمام هو سمير غانم".

وأضاف: أعتقد أن الفنان مش سياسي، ولكنه عبارة عن حالة من المشاعر.

ولفت إلى أننا في هذه المرحلة وفي تلك الظروف نحتاج إلى الصبر، فلا يعقل أن لا يكون هناك عمل درامي يتحدث عن الصبر وقيمته وأهميته.

وأشار إلى أن بلدنا في ظل تلك الظروف تحتاج إلى دراما تقدم قيمًا للناس، وأفكارا نبيلة، كما نحتاج إلى الاهتمام والتأكيد على تلك الرسائل من خلال الدراما.

وأكد يوسف معاطي أنه سيعود مرة أخرى إلى الدراما والسينما.