الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
رئيس وزراء إسبانيا: نرفض الحرب ونتضامن مع الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية
محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة على الأسواق
مع اقتراب موعد عيد الفطر 2026.. حكاية كعك العيد من التراث إلى المائدة
معلومات الوزراء: اتساع المواجهات بالمنطقة يعمّق تقلبات الأسواق ويدعم الدولار
فن وثقافة

مريم أشرف زكي: الوقوف أمام الصاوي والمصري ونيرمين الفقي تحد كبير

مريم أشرف زكي
مريم أشرف زكي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مريم أشرف زكي عن كواليس مشاركاها فى مسلسل “أولاد الراعي” الذى يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني الحالي. 

وقالت مريم أشرف زكي في تصريحات إذاعية لها: بصراحة أول رمضان أحس إن إحنا التلاتة بنحتفل بحاجة خاصة جدًا، أنا وماما ومايا، كل واحدة فينا عندها شغل معروض، فالإحساس مختلف ومفرّح قوي وكنت فخورة جدًا بمايا، وده أول إخراج ليها، وكانت حاجة تفرّح القلب بجد، بالنسبة لمسلسل أولاد الراعي، لما جالي الدور بابا وماما قالولي من أول لحظة: "ده دور عمرك" والشخصية فعلًا مكتوبة بطريقة حلوة جدًا، ومع إنّي بقدم دور بنت الفنان خالد الصاوي، وده في حد ذاته مسؤولية كبيرة، لكن كمان الوقوف قدام نجوم كبار زي خالد الصاوي، وماجد المصري، وأحمد عيد، ونيرمين الفقي كان تحدي ضخم بالنسبة لي.

وأضافت مريم أشرف زكي : كنت لازم أذاكر كويس جدًا، مذاكرة بجد مش هزار، علشان أبقى قد الفرصة دي وفاكرة أول بروفة ترابيزة كنت متوترة جدًا، مع إني كنت مذاكرة، ورهبة النجوم الكبار حاجة تانية خالص ورغم إنهم أصحاب بابا وماما وبشوفهم في البيت عادي، لكن أول ما بندخل لوكيشن الشغل الموضوع بيختلف تمامًا، بيبقى فيه احترافية ومسؤولية، ومفيش هزار.

فرصة مريم أشرف زكي

وأشارت مريم أشرف زكي : ريمون مقار إداني فرصة كبيرة جدًا، وكان لازم أثبت نفسي فيها وأكون قدها، والحمد لله عملت اللي عليا جدًا، وأول يوم رمضان، إحنا عندنا عادة إننا بنعزم العيلة عندنا اتجمعنا كلنا واتفرجنا الأول على حد أقصى علشان ده أول إخراج لمايا، وكنا متحمسين جدًا نشوف النتيجة بعد المونتاج والمزيكا وكل التفاصيل وبصراحة النتيجة كانت مبهرة، مايا موهوبة جدًا وعندها دقة في التفاصيل والإيقاع بتاع المسلسل سريع ومفيهوش ملل خالص، أكيد نفسي جدًا أشتغل مع مايا، وأنا واثقة إنها هتطلع مني شغل حلو جدًا لأنها شاطرة فعلًا وبتحب التفاصيل.

وأوضحت مريم أشرف زكي: غير التمثيل، أنا بحب السوشيال ميديا جدًا، وبحب أطلع بشخصيتي من غير قيود، أطبخ، أعمل سحور، أشارك الناس يومياتي، دي حاجة بحبها وبتخليني قريبة من الناس بطبيعتي، الفترة الجاية إن شاء الله في مفاجآت، بس استنوا وشوفوا، وكل جديد هتعرفوه علطول.

مريم أشرف زكي الفنانة مريم أشرف زكي أعمال مريم أشرف زكي أفلام مريم أشرف زكي مسلسل أولاد الراعي

