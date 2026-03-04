فى عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن جمال عبد الناصر

يحتفل اليوم الفنان جمال عبد الناصر بعيد ميلاده، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب جمهوره.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان جمال عبد الناصر:

ولد جمال عبدالناصر عبد الرازق في 4 مارس 1959.

تخرج «جمال» في كلية التجارة عام 1989.

درس «جمال» في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1978.

شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسلات «ليالي الحلمية»، و«الأبطال»، و«السيرة الهلالية»، و«قاسم أمين»، وغيرها.

شارك في عروض مسرحية معدودة، كان أبرزها «سالومي»، و«القاهرة 80»، و«شيء من الخوف».

سينمائيًا شارك «جمال» في عدة أفلام، منها «عنتر زمانه»، و«يا أنا يا هو»، وغيرهما.

أغلب الأعمال السينمائية التي شارك فيها «جمال» كان بمشاركة الفنانة نادية الجندي، وهى أفلام «امرأة هزت عرش مصر»، و«امرأة فوق القمة»، و«الإمبراطورة».

تزوج «جمال» من الفنانة فاطمة الكاشف.

نفى «جمال» أن تكون الفنانة الشابة ياسمين جمال عبدالناصر ابنته، وقال فى تصريحات صحفية : «نفيت أكثر من مرة أن يكون لى بنات، فأنا لدى ولدان هما مازن ومهاب».

حصل «جمال» على جائزة الإبداع في النحت ورسم البورتريه.

أرجع «جمال» سبب ابتعاده عن الأعمال السينمائية إلى وجود «الشللية»، حسب تعبيره، معتبرًا أن اختيار الممثلين يتم على أساس علاقة المخرج والمنتج بالفنان.

غاب «جمال» عن الدراما لمدة 3 سنوات، بعد مشاركته في مسلسل «العقرب»، وبرر ذلك بأنه قرأ العديد من السيناريوهات التي لم تنل إعجابه.

عاد «جمال» إلى الدراما العام الماضي من بوابة مسلسل «المغني» مع الفنان محمد منير، كما شارك في «ليالي الحلمية» في جزئه السادس.

يرجع «جمال» سبب رفضه الكثير من الأعمال الفنية لعدم قدرته على القيام بشيء غير مقتنع به.

أرجع «جمال» سبب شهرته الواسعة من خلال الأعمال التليفزيونية التي قدمها في بداياته إلى وجود جهات الإنتاج الحكومية، والتي كانت تعيش في أزهى عصورها، حسب تعبيره.

في عام 2013 غاب «جمال» بشكل مؤقت عن الساحة الفنية، لخضوعه لعملية جراحية خاصة بزراعة الكبد.

صرح «جمال» في تصريحات تليفزيونية بأنه فنان يتحمل مسؤولية الأعمال التي يقدمها، ولولا ذلك لكان في مكانة غير التي هو عليها.

بسبب كثرة أفلامه التي عمل فيها مع الفنانة نادية الجندي، انتشرت شائعات عن زواجه منها سرا، إلا أنه نفى ذلك.

أوضح «جمال» أن البعض نصحه باختيار اسم فني له، بسبب تشابهه مع الرئيس جمال عبدالناصر، إلا أنه رفض الأمر.

رفض «جمال» تحديد اسم ممثل بعينه يود أن يعمل معه، وقال نصًا: «أتمنى العمل مع أي فنان بيحب شغله سواء كبير أو صغير».

أوضح «جمال» أنه ليس لديه صديق مقرب من الوسط الفني.