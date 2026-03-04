عمرو محمود ياسين يكشف مفاجأة عن مسلسل "وننسى اللي كان"

كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن مفاجاة فى مسلسل “وننسى اللي كان” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : والله كنت عايز أسمي المسلسل إجراءات أمنية .. بس .. هل كان هينفع يبقى اسمه. ..

(( و إجراءات أمنية ))؟ مكانش هيضبط..

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.