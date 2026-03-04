الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من العاصمة الايرانية طهران .

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)،"إن مجموعة من العلماء النوويين "عملت سرًا على تطوير القدرات اللازمة لصنع أسلحة نووية" في منشأة تحت الأرض جزئيا تسمى "مينزادهي" حسب قوله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد أنشطة العلماء النوويين الإيرانيين وحدد موقعهم الجديد في هذا الموقع، مما مكن قوات الجيش من شن ضربة دقيقة على المجمع السري.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه، بعد حرب الـ 12 يومًا التي اندلعت في يونيو 2025 بين إسرائيل وإيران، والتي استُهدفت خلالها مواقع نووية إيرانية، لم توقف إيران أنشطتها النووية العسكرية واستمرت في تطوير القدرات اللازمة للأسلحة النووية، مع نقل البنية التحتية إلى موقع تحت الأرض محمي من الهجمات الجوية.