رد فعل صادم.. الهولندي سلوت: اللعب مجددًا أمام وولفرهامبتون فرصة لإثبات شخصيتنا

مدرب ليفربول
مدرب ليفربول
محمد بدران  
منار نور

اعرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن أسفه للخسارة أمام وولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: نحن نواجه صعوبة كبيرة في التسجيل من اللعب المفتوح رغم أننا نخلق الفرص، لقد منحنا فرصة واحدة فقط، ومع ذلك استقبلنا هدفين، اللعب ضدهم مجددًا ليلة الجمعة؟ أمر جيد، لأنه يمكننا المحاولة مرة أخرى لإثبات ما نستطيع فعله.

وأضاف: إذا أردت اللعب أسرع، يجب أن تكون قادرًا على السيطرة على الأطراف، وهو ما واجهنا صعوبة فيه اليوم. إذا لعبنا هذه المباراة 10 مرات، لا أعتقد أننا سنخسر جميعها، وبالتأكيد لن نفوز كل مرة لأننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية.

واختتم: وولفرهامبتون فريق يستحق الإشادة، قاتلوا من الثانية الأولى حتى النهاية وربما حظوا ببعض الحظ، وهو ما استحقوه بالنظر إلى الجهد الذي بذلوه طوال المباراة.

وتفوق وولفرهامبتون على نظيره ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "مولينيو"

ليفربول محمد صلاح مدرب ليفربول

