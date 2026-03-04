قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تطهير غرف الصرف الصحي بحي غرب كفر الشيخ| صور

جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطهير غرف الصرف الصحي بناحية شارع مستشفى النخبة بمنطقة منشية ناصر، وذلك بتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وفي إطار خطة رفع كفاءة شبكات الصرف ومنع حدوث أي انسدادات أو تجمعات للمياه.

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات النافوري ومعدات التطهير الثقيلة، إلى جانب فرق فنية متخصصة، وجرى تنفيذ أعمال شفط الرواسب المتراكمة داخل غرف الصرف وخطوط الشبكة، وإجراء غسيل شامل وتسليك كامل للخطوط لضمان تحقيق السيولة التامة وانتظام حركة الصرف.

كما قامت الفرق الفنية بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ التعاون مع شركه المياه والصرف الصحي  بأعمال فحص ومراجعة للشبكة  بالموقع للتأكد من سلامة الخطوط وعدم وجود أي عوائق مستقبلية، مع الاستمرار في المتابعة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل وسرعة التعامل مع أي بلاغات.

وتواجد ميدانيًا لمتابعة الأعمال محمد زكريا رئيس حي غرب،  وإسلام الرفاعي مساعد رئيس الحياه للمرافق  بالتنسيق الكامل مع فرق شركة المياه وضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

كفر الشيخ الصرف الصحي أخبار كفر الشيخ حي غرب كفر الشيخ

