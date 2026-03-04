تطهير غرف الصرف الصحي بحي غرب كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطهير غرف الصرف الصحي بناحية شارع مستشفى النخبة بمنطقة منشية ناصر، وذلك بتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وفي إطار خطة رفع كفاءة شبكات الصرف ومنع حدوث أي انسدادات أو تجمعات للمياه.

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات النافوري ومعدات التطهير الثقيلة، إلى جانب فرق فنية متخصصة، وجرى تنفيذ أعمال شفط الرواسب المتراكمة داخل غرف الصرف وخطوط الشبكة، وإجراء غسيل شامل وتسليك كامل للخطوط لضمان تحقيق السيولة التامة وانتظام حركة الصرف.

كما قامت الفرق الفنية بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ التعاون مع شركه المياه والصرف الصحي بأعمال فحص ومراجعة للشبكة بالموقع للتأكد من سلامة الخطوط وعدم وجود أي عوائق مستقبلية، مع الاستمرار في المتابعة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل وسرعة التعامل مع أي بلاغات.

وتواجد ميدانيًا لمتابعة الأعمال محمد زكريا رئيس حي غرب، وإسلام الرفاعي مساعد رئيس الحياه للمرافق بالتنسيق الكامل مع فرق شركة المياه وضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.