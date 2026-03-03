قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام الدورة الرمضانية ويكرم الفائزين| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة طلاب الجامعة، في ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الدارتس، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، على ملاعب كلية علوم الرياضة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية.

وأشار إلى أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي حيث إن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة الفائزين، مشيداً بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحاً حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

 أسفرت نتائج الدورة الرمضانية لكليات جامعة كفر الشيخ على ما يلي:

في كرة القدم الخماسي بنين، فاز فريق كلية التمريض بالمركز الأول، وحصل فريق كلية علوم الرياضة على المركز الثاني وحصل فريق كلية الآداب على المركز الثالث.

وفي لعبة كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول أسرة طلاب من أجل مصر، وحصل على المركز الثاني كلية الآداب، وفاز بالمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات.

وفي لعبة كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول كلية الهندسة، وفاز بالمركز الثاني كلية الثروة السمكية، وحصل على المركز الثالث كلية الألسن.

وفي لعبة الكرة الطائرة بنين حصل على المركز الأول فريق أسرة طلاب من أجل مصر، وفاز بالمركز الثاني كلية علوم الرياضة، وحصل على المركز الثالث كلية التمريض.

وفي لعبة الكرة الطائرة بنات فاز بالمركز الأول فريق أسرة طلاب من أجل مصر، وحصل على المركز الثاني كلية علوم الرياضة، وفاز بالمركز الثالث كلية التربية النوعية.

وفي بطولة تنس الطاولة بنين، فاز بالمركز الأول كلية التجارة وكلية الذكاء الاصطناعي فازت بالمركز الثاني، وحصلت كلية العلاج الطبيعي على المركز الثالث.

وفي بطولة تنس الطاولة بنات فاز فريق كلية العلوم بالمركز الأول، وفريق كلية العلاج الطبيعي على المركز الثاني، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.

وأخيراً فاز ببطولة الدارتس بنين «المركز الأول» كلية طب الفم والأسنان، وحصل على المركز الثاني كلية العلاج الطبيعي، والمركز الثالث حصل عليه كلية الصيدلة.

وفاز بالمركز الأول بنات كلية الهندسة، وحصل على المركز الثاني كلية الذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث حصلت عليه كلية الآداب.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد