رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام الدورة الرمضانية ويكرم الفائزين| صور

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة طلاب الجامعة، في ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الدارتس، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، على ملاعب كلية علوم الرياضة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية.

وأشار إلى أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي حيث إن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة الفائزين، مشيداً بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحاً حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

أسفرت نتائج الدورة الرمضانية لكليات جامعة كفر الشيخ على ما يلي:

في كرة القدم الخماسي بنين، فاز فريق كلية التمريض بالمركز الأول، وحصل فريق كلية علوم الرياضة على المركز الثاني وحصل فريق كلية الآداب على المركز الثالث.

وفي لعبة كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول أسرة طلاب من أجل مصر، وحصل على المركز الثاني كلية الآداب، وفاز بالمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات.

وفي لعبة كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول كلية الهندسة، وفاز بالمركز الثاني كلية الثروة السمكية، وحصل على المركز الثالث كلية الألسن.

وفي لعبة الكرة الطائرة بنين حصل على المركز الأول فريق أسرة طلاب من أجل مصر، وفاز بالمركز الثاني كلية علوم الرياضة، وحصل على المركز الثالث كلية التمريض.

وفي لعبة الكرة الطائرة بنات فاز بالمركز الأول فريق أسرة طلاب من أجل مصر، وحصل على المركز الثاني كلية علوم الرياضة، وفاز بالمركز الثالث كلية التربية النوعية.

وفي بطولة تنس الطاولة بنين، فاز بالمركز الأول كلية التجارة وكلية الذكاء الاصطناعي فازت بالمركز الثاني، وحصلت كلية العلاج الطبيعي على المركز الثالث.

وفي بطولة تنس الطاولة بنات فاز فريق كلية العلوم بالمركز الأول، وفريق كلية العلاج الطبيعي على المركز الثاني، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.

وأخيراً فاز ببطولة الدارتس بنين «المركز الأول» كلية طب الفم والأسنان، وحصل على المركز الثاني كلية العلاج الطبيعي، والمركز الثالث حصل عليه كلية الصيدلة.

وفاز بالمركز الأول بنات كلية الهندسة، وحصل على المركز الثاني كلية الذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث حصلت عليه كلية الآداب.