رئيس جامعة كفر الشيخ في إفطار جماعي مع أسرة الجهاز الإداري | صور

شارك الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، مئات العاملين بالجهاز الإداري وأسرهم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الجامعة بمطعم المدن الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، على التواصل المباشر والمستمر مع أسرة الجامعة الكبيرة من العاملين بالجهاز الإداري، ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، قدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد أن الإفطار الجماعي يمثل مناسبة سنوية لتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين جميع منسوبي الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، مشددًا على أن العاملين بالجهاز الإداري يُمثلون ركيزة أساسية في منظومة العمل الجامعي، وشريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ومن جانبهم، أعرب العاملون بالجهاز الإداري بجامعة كفر الشيخ عن سعادتهم واعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم هذا اللقاء الرمضاني، مثمنين حرصه على دعم أواصر التواصل الإنساني والاجتماعي داخل الجامعة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح الانتماء، وترسيخ قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.