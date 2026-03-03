عبر فيديو كونفراس.. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزارة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، لمتابعة جهود تقنين أراضي أملاك الدولة والتعامل مع التعديات، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

وتناول الاجتماع ملف تقنين أراضي الدولة، ومتابعة أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، إلى جانب موقف منظومة المتغيرات المكانية وآليات تحويل المتغيرات غير القانونية إلى متغيرات قانونية، فضلاً عن تفعيل منظومة الشكاوى المرتبطة بمنظومة أراضي الدولة.

وخلال الاجتماع، وجّهت الدكتورة منال عوض، بحصر جميع التعديات، حتى في الحالات التي تقدّم أصحابها بطلبات تقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعداد تقرير أسبوعي مفصل عن موقف التعديات والإزالات.

كما شددت على ضرورة تسجيل جميع الحالات على منظومة أراضي الدولة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، واستكمال إجراءات استلام العقود، وتفعيل منظومة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة للمواطنين، مؤكدة المتابعة المستمرة لأعمال الموجة 28 والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: «الدولة جادة في استرداد حقها، وفي الوقت ذاته حريصة على إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفق القانون. لا تهاون مع أي تعدٍ جديد، والتقارير الأسبوعية ستكون معيارًا لقياس الأداء وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي».

من جانبه، استعرض محافظ كفرالشيخ جهود المحافظة في ملف تقنين أراضي الدولة، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة ومنذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 بلغ 2954 طلبًا، تم تسليم 1555 عقد تقنين منها حتى الآن.

أكد المهندس إبراهيم مكي، سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لاستكمال إجراءات التقنين، مشددًا على تسريع أعمال المعاينات والرفع المساحي ولجان البت والتسعير، تمهيدًا لاستلام المواطنين لعقودهم في أقرب وقت، في إطار إحكام منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقال المحافظ: «نلتزم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، ونعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين الجادين في السداد، مع توفير تسهيلات غير مسبوقة للراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ حق الدولة».

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة، مع تبسيط الإجراءات وتفعيل قنوات الشكاوى للرد الفوري على أي استفسارات.

وتهيب محافظة كفرالشيخ بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو 2026، وذلك عبر الرابط التالى https://nplr.estrdad.gov.eg/، تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدة استمرار أعمال الموجة 28 بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.