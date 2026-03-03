قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عبر فيديو كونفراس.. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزارة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، لمتابعة جهود تقنين أراضي أملاك الدولة والتعامل مع التعديات، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

وتناول الاجتماع ملف تقنين أراضي الدولة، ومتابعة أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، إلى جانب موقف منظومة المتغيرات المكانية وآليات تحويل المتغيرات غير القانونية إلى متغيرات قانونية، فضلاً عن تفعيل منظومة الشكاوى المرتبطة بمنظومة أراضي الدولة.

وخلال الاجتماع، وجّهت الدكتورة منال عوض، بحصر جميع التعديات، حتى في الحالات التي تقدّم أصحابها بطلبات تقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعداد تقرير أسبوعي مفصل عن موقف التعديات والإزالات.

كما شددت على ضرورة تسجيل جميع الحالات على منظومة أراضي الدولة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، واستكمال إجراءات استلام العقود، وتفعيل منظومة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة للمواطنين، مؤكدة المتابعة المستمرة لأعمال الموجة 28 والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: «الدولة جادة في استرداد حقها، وفي الوقت ذاته حريصة على إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفق القانون. لا تهاون مع أي تعدٍ جديد، والتقارير الأسبوعية ستكون معيارًا لقياس الأداء وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي».

من جانبه، استعرض محافظ كفرالشيخ جهود المحافظة في ملف تقنين أراضي الدولة، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة ومنذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 بلغ 2954 طلبًا، تم تسليم 1555 عقد تقنين منها حتى الآن.

أكد المهندس إبراهيم مكي، سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لاستكمال إجراءات التقنين، مشددًا على تسريع أعمال المعاينات والرفع المساحي ولجان البت والتسعير، تمهيدًا لاستلام المواطنين لعقودهم في أقرب وقت، في إطار إحكام منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقال المحافظ: «نلتزم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، ونعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين الجادين في السداد، مع توفير تسهيلات غير مسبوقة للراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ حق الدولة».

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة، مع تبسيط الإجراءات وتفعيل قنوات الشكاوى للرد الفوري على أي استفسارات.

وتهيب محافظة كفرالشيخ بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو 2026، وذلك عبر الرابط التالى https://nplr.estrdad.gov.eg/، تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدة استمرار أعمال الموجة 28 بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

الأنبا مقار يلتقي كهنة الإيبارشية وأسرهم بالعاشر من رمضان

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

التعليم العالي

التعليم العالي: 6 مارس انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لطلاب الجامعات بمشاركة 41 جامعة

بالصور

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد