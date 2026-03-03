قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليك خط الصرف الصحي بحي غرب كفر الشيخ| صور

تسليك صرف صحي
تسليك صرف صحي
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تسليك خط صرف صحي بمنطقة السلخانة بحي الأمل، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الحي المستمرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وضمان انسيابية التصريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال إزالة الانسدادات وتنظيف الخطوط بالكامل بالتنسيق مع فرق الصيانة المختصة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تولت متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة وضمان جاهزيتها للعمل بكفاءة.

وجاءت الأعمال تحت إشراف المهندس محمد زكريا، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وإسلام الرفاعي. مساعد رئيس الحي للمرافق 

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ صرف صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

نيزك فضائي

سباق مع الزمن في الفضاء.. اصطدام محتمل بالقمر عام 2032| إيه الحكاية

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد