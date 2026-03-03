تسليك خط الصرف الصحي بحي غرب كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تسليك خط صرف صحي بمنطقة السلخانة بحي الأمل، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الحي المستمرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وضمان انسيابية التصريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال إزالة الانسدادات وتنظيف الخطوط بالكامل بالتنسيق مع فرق الصيانة المختصة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تولت متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة وضمان جاهزيتها للعمل بكفاءة.

وجاءت الأعمال تحت إشراف المهندس محمد زكريا، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وإسلام الرفاعي. مساعد رئيس الحي للمرافق