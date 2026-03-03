بالمجان .. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية شاملة بقرية ابشان غدا

تنظم جامعة كفر الشيخ، غداً الأربعاء، قافلة طبية مجانية شاملة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وذلك بمقر الوحدة الصحية «إبشان»، لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

مواعيد القافلة

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أعمالها ابتداءً من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وتضم كافة التخصصات الطبية والتي تشمل الأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة، والقلب، والجراحة العامة وأمراض العيون وغيرها.

وتقدم القافلة جميع خدماتها سواء الكشف أو العلاج وجميع الفحوصات بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية.