إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالمجان .. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية شاملة بقرية ابشان غدا

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تنظم جامعة كفر الشيخ، غداً الأربعاء، قافلة طبية مجانية شاملة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وذلك بمقر الوحدة الصحية «إبشان»، لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

مواعيد القافلة 

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أعمالها ابتداءً من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وتضم كافة التخصصات الطبية والتي تشمل الأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة، والقلب، والجراحة العامة وأمراض العيون وغيرها.

وتقدم القافلة جميع خدماتها سواء الكشف أو العلاج وجميع الفحوصات بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

