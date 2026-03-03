الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر

جددت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية دعوتها للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين خارج المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في الدول التي يقيمون بها، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وحرصًا على سلامتهم.

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين في الخارج إلى التواصل معها لطلب أي مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562471

00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:

[email protected]

أو من خلال الأرقام المعلنة لبعثات المملكة الدبلوماسية في الدول المتواجدين بها.

من ناحية أخرى، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الصفدي، الهجمات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة،محذرا من تبعات استمرارها.

من جانبه، أكد سيارتو تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.