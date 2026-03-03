إخماد حريق محدود قرب القنصلية الأمريكية في دبي نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة

أعلن مكتب دبي الإعلامي، أن السلطات أخمدت حريقا محدودا قرب القنصلية الأمريكية في دبي نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة ولا أنباء عن إصابات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، أن الأصوات التي سمعت في مناطق متعددة من الإمارة ناجمة عن اعتراضات نفذتها منظومة الدفاع الجوي بنجاح.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن الفرق المختصة تواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الجميع، داعيًا الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق سماع دوي انفجارات في دبي وأبوظبي، إضافة إلى العاصمة القطرية الدوحة.