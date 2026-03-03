قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
محافظات

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني..محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب الشيخ والي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقب الانتهاء من مائدة الإفطار الرمضاني؛ عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيرياً حاشداً مع أهالي قرية "الشيخ والي" والقرى المجاورة بمقر مركز شباب القرية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، أن هذه اللقاءات المفتوحة تمثل ميثاق عمل وأمانة في أعناق الجميع؛ بما يوجه خطط التنمية نحو أولويات المواطن، موجهةً الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.

وفي استجابةٍ فورية لعدد من المطالب،أصدرت المحافظ حزمة من التوجيهات والقرارات، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️ إدراج إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية "الشيخ والي" ضمن موازنة العام القادم .

▪️ تخصيص مساحة  ١٥ ألف م٢ لصالح تقسيمات الشباب بالقرية .

▪️ إعادة فتح باب التقدم لتقسيمات الشباب بمختلف القرى المستهدفة وفقاً للأولويات والضوابط المنظمة؛ لضمان تكافؤ الفرص والشفافية بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمركز.

▪️ التنسيق مع الجهات المركزية لدراسة إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية، لحين إدراجها بخطة موازنة المحافظة.

▪️ استمرار مبادرة توفيق الأوضاع للمستثمرين بدءا بمبادرة النخيل، مع تكليف إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمراجعة وتقييم القيمة الإيجارية لأراضي المشروعات الزراعية وعرض النتائج بالاجتماع القادم.

▪️ ربط التعليم باحتياجات سوق العمل عبر إنشاء مدرسة "الزراعة التكنولوجية التطبيقية" بالداخلة، وأول "مدرسة دولية للتعدين" بالخارجة، إلى جانب تحويل المدرسة الصناعية لنظام التعليم المزدوج واستحداث تخصص للطاقة الشمسية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

