أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
تحطيم الزجاج الأمامي للحافلة.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة أتليتكو مدريد
الأرصاد : طقس 14 رمضان دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً .. وتحذير من الصقيع
البلدوزر : أنا أسطورة كروية وكان لازم يكون فيه كرسي باسمي بمباراة مصر والسنغال
فصل الغاز والكهرباء | تفاصيل انهيار عقار قديم بميدان بالاس في المنيا .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

إذا لم تصلك الرسالة .. كيف تعرف نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 7؟

رسالة
رسالة
أحمد أيمن

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر مؤخرًا بإبلاغ المواطنين الذين تقدّموا لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 7» من الفئة المتوسطة والمستوفين للشروط المبدئية بنتائج فرز طلباتهم.

جاء ذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ترسل إلى أرقام الهواتف المسجلة في ملف كل متقدّم، حيث تهدف هذه الرسائل إلى إبلاغ الحاجزين بمدى مطابقة طلباتهم للشروط، وما إذا كانوا مؤهلين للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات السداد. 

رسالة سكن لكل المصريين 7 

تنص الرسالة التي تلقاها البعض على أن طلب الحجز الخاص بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» قد تمّ مراجعته، وأنه من المقبولين مبدئيًا.

وبحسب نص الرسالة، يمكن لمن يرغب في استمرار الإجراءات أن يتوجّه لسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية في إحدى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن الشروط والأحكام المحددة في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع. 

وهذا يشير إلى أن المرحلة الأولى من الفحص الإداري لم تتضمن بعد المراحل النهائية للتخصيص، لكنها تمثل خطوة أساسية نحو الحصول على الوحدة السكنية. 

معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 7 

لتسهيل عملية معرفة نتيجة الفرز، أتاحت الجهات المعنية عدة طرق للاستعلام الإلكتروني أو عبر الهاتف أو الرسائل النصية، بحيث يمكن للمواطن أن يتابع وضع طلبه بسهولة دون الحاجة للذهاب شخصيًا لمكتب. 

إحدى هذه الطرق هي الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بـ«الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي» أو «الاستعلام عن طلبات التخصيص»، ثم يحدّد المشروع المتقدم إليه ويُدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا، وبعد الضغط على زر “استعلام” تظهر حالة الطلب والنتائج المتعلقة به مباشرةً. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الخط الساخن من هواتفهم المحمولة أو الأرضية، وذلك بالاتصال على أرقام مثل 1188 أو 5777 من المحمول، أو 090071117 من الخط الأرضي. كما أتاح الصندوق خيار الاستعلام عبر الرسائل القصيرة أيضًا، وذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى رقم محدّد (1124) ليظهر رد تلقائي بالحالة الحالية للطلب. 

أقساط سكن لكل المصريين 7

أما عن نظام وتقسيط وحدات المرحلة السابعة، فقد تنوعت الأقساط الربع سنوية حسب سعر الوحدة، حيث جاءت التفاصيل كالآتي:

وحدات بسعر 800 ألف جنيه:

مساحة الوحدة 75 م2، مقدم حجز 50 ألف جنيه، ومصروفات تسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنة في العام الأول 11,500 جنيه (حوالي 3833 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 12,500 جنيه (حوالي 4166 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 13,500 جنيه (حوالي 4500 جنيه شهريًا).

يجب استكمال مقدم الحجز ليصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد. 

وحدات بسعر 750 ألف جنيه:

نفس المساحة والمقدم، وتسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنوية في العام الأول 10,400 جنيه (حوالي 3466 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 11,400 جنيه (حوالي 3800 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 12,400 جنيه (حوالي 4133 جنيهًا شهريًا).

ويلزم استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من سعر الوحدة عند التعاقد كذلك. 

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب

صوت لكل الفئات.. دعم الصم وضعاف السمع ضمن أولويات البرلمان

الجارحي : نقلنا لرئيس الحكومة مشاكل وتطلعات المواطنين

الجارحي : نقلنا لرئيس الحكومة مشاكل وتطلعات المواطنين

المهندس إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل : مصر قادرة على عبور التحديات الإقليمية بفضل الرؤية الرئاسية

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

