إذا لم تصلك الرسالة .. كيف تعرف نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 7؟

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر مؤخرًا بإبلاغ المواطنين الذين تقدّموا لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 7» من الفئة المتوسطة والمستوفين للشروط المبدئية بنتائج فرز طلباتهم.

جاء ذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ترسل إلى أرقام الهواتف المسجلة في ملف كل متقدّم، حيث تهدف هذه الرسائل إلى إبلاغ الحاجزين بمدى مطابقة طلباتهم للشروط، وما إذا كانوا مؤهلين للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات السداد.

رسالة سكن لكل المصريين 7

تنص الرسالة التي تلقاها البعض على أن طلب الحجز الخاص بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» قد تمّ مراجعته، وأنه من المقبولين مبدئيًا.

وبحسب نص الرسالة، يمكن لمن يرغب في استمرار الإجراءات أن يتوجّه لسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية في إحدى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن الشروط والأحكام المحددة في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

وهذا يشير إلى أن المرحلة الأولى من الفحص الإداري لم تتضمن بعد المراحل النهائية للتخصيص، لكنها تمثل خطوة أساسية نحو الحصول على الوحدة السكنية.

معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 7

لتسهيل عملية معرفة نتيجة الفرز، أتاحت الجهات المعنية عدة طرق للاستعلام الإلكتروني أو عبر الهاتف أو الرسائل النصية، بحيث يمكن للمواطن أن يتابع وضع طلبه بسهولة دون الحاجة للذهاب شخصيًا لمكتب.

إحدى هذه الطرق هي الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بـ«الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي» أو «الاستعلام عن طلبات التخصيص»، ثم يحدّد المشروع المتقدم إليه ويُدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا، وبعد الضغط على زر “استعلام” تظهر حالة الطلب والنتائج المتعلقة به مباشرةً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الخط الساخن من هواتفهم المحمولة أو الأرضية، وذلك بالاتصال على أرقام مثل 1188 أو 5777 من المحمول، أو 090071117 من الخط الأرضي. كما أتاح الصندوق خيار الاستعلام عبر الرسائل القصيرة أيضًا، وذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى رقم محدّد (1124) ليظهر رد تلقائي بالحالة الحالية للطلب.

أقساط سكن لكل المصريين 7

أما عن نظام وتقسيط وحدات المرحلة السابعة، فقد تنوعت الأقساط الربع سنوية حسب سعر الوحدة، حيث جاءت التفاصيل كالآتي:

وحدات بسعر 800 ألف جنيه:

مساحة الوحدة 75 م2، مقدم حجز 50 ألف جنيه، ومصروفات تسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنة في العام الأول 11,500 جنيه (حوالي 3833 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 12,500 جنيه (حوالي 4166 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 13,500 جنيه (حوالي 4500 جنيه شهريًا).

يجب استكمال مقدم الحجز ليصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد.

وحدات بسعر 750 ألف جنيه:

نفس المساحة والمقدم، وتسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنوية في العام الأول 10,400 جنيه (حوالي 3466 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 11,400 جنيه (حوالي 3800 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 12,400 جنيه (حوالي 4133 جنيهًا شهريًا).

ويلزم استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من سعر الوحدة عند التعاقد كذلك.