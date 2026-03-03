بالأرقام .. خوان بيزيرا يتفوق على الثنائي زيزو وتريزيجيه نجمي الأهلي

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا و نجمي الاهلي أحمد سيد زيزو و تريزيجية في الموسم الحالي.

و كتب خالد طلعت عبر فيسبوك:بالأرقام .. الجناح البرازيلي خوان بيزيرا يتفوق على الثنائي زيزو وتريزيجيه نجمي الأهلي في الموسم الحالي.

حيث جاءت الارقام كالاتي:

وحافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.