بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
رياضة

شوط أول بلا أهداف بين ليفربول وولفرهامبتون.. وصلاح يواصل البحث عن كسر الصيام

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندررز بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فريمبونج.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.
الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكتيكي.

ليفربول يخوض اللقاء بشعار الفوز فقط، سعيًا لتعزيز موقعه في سباق المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، حصدها من 14 انتصارًا مقابل 6 هزائم و8 تعادلات، ويأمل في الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة أوروبيًا.

في المقابل، يعاني وولفرهامبتون هذا الموسم بعدما تراجع إلى المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة، حيث لم يحقق سوى انتصارين، مقابل 7 هزائم و20 تعادلًا، في حصيلة تعكس صعوبة موقفه في صراع البقاء.

 

ويواصل محمد صلاح معاناته التهديفية في الدوري هذا الموسم، بعدما فشل في هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي، في أطول فترة صيام له منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

آخر أهداف النجم المصري في الدوري تعود إلى الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، ليغيب عن التسجيل للشهر الرابع تواليًا في المسابقة. 

كما عجز عن التهديف خلال سلسلة مباريات أمام مانشستر سيتي، نوتينجهام فورست، سندرلاند، برايتون، بورنموث، نيوكاسل، ووست هام يونايتد، قبل أن يتكرر المشهد مجددًا في مواجهات لاحقة.

وخاض صلاح هذا الموسم 29 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8، بينما سجل 4 أهداف فقط في الدوري، في أرقام تعكس تراجعًا واضحًا مقارنة بمواسمه السابقة.

ليفربول الإنجليزي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

محافظ بني سويف

حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف

جانب من الحدث

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني..محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب الشيخ والي

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما بها 58200 طن قمح

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

