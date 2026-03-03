شوط أول بلا أهداف بين ليفربول وولفرهامبتون.. وصلاح يواصل البحث عن كسر الصيام

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندررز بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فريمبونج.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكتيكي.

ليفربول يخوض اللقاء بشعار الفوز فقط، سعيًا لتعزيز موقعه في سباق المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، حصدها من 14 انتصارًا مقابل 6 هزائم و8 تعادلات، ويأمل في الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة أوروبيًا.

في المقابل، يعاني وولفرهامبتون هذا الموسم بعدما تراجع إلى المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة، حيث لم يحقق سوى انتصارين، مقابل 7 هزائم و20 تعادلًا، في حصيلة تعكس صعوبة موقفه في صراع البقاء.

ويواصل محمد صلاح معاناته التهديفية في الدوري هذا الموسم، بعدما فشل في هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي، في أطول فترة صيام له منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

آخر أهداف النجم المصري في الدوري تعود إلى الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، ليغيب عن التسجيل للشهر الرابع تواليًا في المسابقة.

كما عجز عن التهديف خلال سلسلة مباريات أمام مانشستر سيتي، نوتينجهام فورست، سندرلاند، برايتون، بورنموث، نيوكاسل، ووست هام يونايتد، قبل أن يتكرر المشهد مجددًا في مواجهات لاحقة.

وخاض صلاح هذا الموسم 29 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8، بينما سجل 4 أهداف فقط في الدوري، في أرقام تعكس تراجعًا واضحًا مقارنة بمواسمه السابقة.