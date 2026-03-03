قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شهادة نجاح.. رئيس البنك الدولي يزور وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

أجرى أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة العاشر من رمضان، وكان في استقباله  المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حضر الزيارة الدكتورة سمر محمود، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد، مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، و ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي- مكتب مصر.

وتفقد أجاي بانجا نموذج وحدة سكنية تم تسليمها للمواطنين، حيث أجرى حديثًا مطولًا مع عدد من الأسر المستفيدة، استمع فيه إلى انطباعهم عن المشروع، ومدى تأثيره على جودة حياتهم، وخصوصًا حياة أبنائهم، بالمقارنة بالوضع السابق لتلك الأسر.

وأثنى رئيس مجموعة البنك الدولي على جودة الوحدات السكنية التي توفرها المبادرة للمواطنين منخفضي الدخل، وتنوع الخدمات المتوفرة للمواطنين بالقرب من وحداتهم السكنية.

وتبادل رئيس مجموعة البنك الدولي الحديث مع عدد من مسؤولي شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، وكذلك مع المهندسين والعاملين بالمشروع، مُشيدًا بالجهود التي يقومون بها، والأثر الإيجابي الكبير لعملهم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الزيارة، عبر أجاي بانجا عن سعادته بأن أتيحت له الفرصة لزيارة ما يتم إعداده للأجيال الجديدة من وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أنه يسعى لبحث الفرص الجديدة للتعاون مع الحكومة المصرية، بما يحقق مزيدًا من النمو والخير للشعب المصري.

وأشار إلى أنه رغم من وجود العديد من برامج الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم، إلا أن مبادرة "سكن لكل المصريين" هي الأكبر من نوعها حول العالم التي يمولها البنك الدولي.

وأضاف أن من الأمور المميزة للغاية في التجربة المصرية أنه لم يكن هناك سوق محلية للتمويل العقاري في مصر منذ ١٠ سنوات مضت، والآن لدينا قطاع كبير للغاية يقدر بمليارات الجنيهات، ورغم ذلك فهذه هي البداية فحسب، حيث يمكن لهذا القطاع أن ينمو بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث يرى فرصًا للنمو في قطاعات واسعة بمصر.

وأوضح أنه من الأمور المميزة تعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص في بناء هذه الوحدات السكنية، حيث يساهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل لقطاعات واسعة من الشباب، وترتبط تلك القطاعات بعمليات البناء والتشييد، بالإضافة إلى المكاسب الفعلية التي يوفرها المشروع من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والبنية الأساسية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارة خير دليل على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لدى البنك الدولي، وشهادة نجاح للمبادرة على المستوى العالمي، خصوصًا مع اهتمام العديد من الدول بالتجربة المصرية في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المنشاوي أن البنك الدولي لم يتوقف دوره عند حدود الدعم المالي وتقديم قروض ميسرة للبرنامج فقط، ولكن امتد إلى تقديم دعم فني كبير وواسع النطاق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي يعد شريكًا رئيسيًا في نجاح تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بدأ التعاون ما بين الطرفين منذ بداية المشروع في عام ٢٠١٥.

وأوضحت  أنه تم صرف ٨٥٠ مليون دولار من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للصندوق، ومن المخطط صرف ١٥٠ مليون دولار خلال العام الجاري، مضيفة أن المبادرة نجحت في تعزيز الشمول المالي، حيث تعاون ٦٥% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، كما بلغت نسبة التعثر أقل من ١%، ويتعاون الصندوق مع ٣٢ جهة تمويل، كما أصدر تحالف الشمول المالي AFI دراسة دولية حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بعد زيارة نظمها التحالف لعدد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم للمشروع.

البنك الدولي سكن لكل المصريين متوسطي الدخل التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد