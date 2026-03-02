وزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، معدلات تنفيذ (شبكات الطرق والمياه والري والحريق والصرف الصحي، وصرف الأمطار، والكهرباء والإنارة والاتصالات) بالطرق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون.

كما تفقدت وزيرة الإسكان، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق c19 مع القطار السريع بالمنطقة الجنوبية، موجهةً بالانتهاء من كافة الأعمال وفق المواصفات القياسية.