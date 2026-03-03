ما الفرق بين السورة المكية والمدنية؟

كشف الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، أن سورة الحجر مكية، أي أنها نزلت على النبي قبل الهجرة.

وتابع خلال تقديم برنامج نورانيات قرآنية المذاع خلال شهر رمضان المبارك على قناة صدى البلد، أن نزول السورة قبل الهجرة يدل على أنها تعني بتثبيت العقيدة الإسلامية بشتى فروعها.



دعا كل قارئ للقرآن الكريم أن يعرف السورة قبل البدء فيها هل هي مكية أم مدنية، فإن كانت مكية فسوف تتحدث عن العقيدة، أم المدنية تتناول بعض أحكام أهل الكتاب والأحكام التشريعية.

واختتم الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، أن سورة الحجر بينت لنا حالة من التناقض التي وقع فيها مشركي مكة.