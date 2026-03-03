موراي يسجل 45 نقطة ويقود دنفر ناغتس لتجاوز يوتا جاز





سجل الكندي جمال موراي 45 نقطة وقاد فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على مضيفه يوتا جاز 128-125، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، في مباراة شهدت سجالا محتدما تغيّر خلاله تقدم الفريقين 22 مرة





وأحرز موراي ثماني رميات ثلاثية وسجّل 13 من 19 محاولة من داخل القوس، في أداء لافت دعمه فيه الصربي نيكولايوكيتش بتسجيله 22 نقطة و12 متابعة، في أمسية حقق فيها جميع لاعبي التشكيلة الأساسية لدنفر ناغتس أرقاما مزدوجة.





ورفع الفوز رصيد دنفر ناغتس إلى 38 فوزاً في 62 مباراة في المركز الخامس للمنطقة الغربية، فيما تراجع يوتا جاز إلىالمركز الرابع عشر قبل الأخير بعدما مني بخسارته الـ43 في 61 مباراة.

وفي ميلووكي، لم تنفع باكس عودة عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة، ومنيبخسارة ثقيلة أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 81-108.

وسجّل يانيس 19 نقطة و11 متابعة في أول ظهور له منذ إصابته بتمزق في ربلة الساق اليمنى أواخر ينايرالماضي، لكن ذلك لم يكن كافيا أمام تفوّق بوسطن الذي واصل مطاردته لديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية، معأداء هجومي جماعي قوي حيث سجل جميع لاعبيه الأساسيين أرقاما مزدوجة، بينما سجل البديل بايتون بريتشارد 25 نقطةبينها خمس رميات ثلاثية.

وسجل سلتيكس 20 ثلاثية من أصل 50 محاولة، فيما أحرز كل من ديريك وايت وسام هاوزر أربع رميات ثلاثية.

ورفع سلتيكس، ثاني الشرقية، رصيده إلى 41 فوزا مقابل 20 هزيمة، فيما تراجع باكس إلى المركز الحادي عشر في المنقطةذاتها، خارج مراكز الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي إن)، بعدما تلقى الخسارة الرابعة والثلاثين في 60 مباراة.

وفي مباريات أخرى فاز هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 123-118 ولوس أنجليس كليبرز على غولدن ستايت ووريرز114-101.







